Modifica del regolamento dei pascoli a Castelmagno, salta il consiglio comunale straordinario

Doveva essere il consiglio della svolta, si è trasformato in un nulla di fatto.

C'era attesa in Valle Grana per l'assemblea convocata in seduta straordinaria nel pomeriggio di oggi, giovedì 21 dicembre, a Castelmagno, dove la Giunta doveva sottoporre all'esame dei consiglieri la modifica al regolamento per l’assegnazione e gestione dei pascoli attualmente in vigore.

Attesa che è sfumata quando nell'aula si sono presentati solo il sindaco, Alberto Bianco, ed il segretario. Oltre ovviamente alla minoranza, che intendeva sottoporre ai presenti il documento con il quale ribadiva il suo No alla proposta.

Oltre al primo cittadino ed il segretario, infatti, nessuno della maggioranza era presente. Disinteresse? Probabilmente no, ma mossa politica. La Giunta ora potrà indire un nuovo consiglio comunale che, in seconda seduta, avrà solamente più bisogno di tre consiglieri per far votare la proposta e di conseguenza approvarla.

Tra i banchi della maggioranza qualche consigliere avrebbe avuto un conflitto d'interesse nella vicenda, con la conseguenza di dover uscire dall'aula al momento del voto. Il rischio era quello di non veder approvato il documento.

Il nuovo consiglio comunale è convocato per mercoledì prossimo 27 dicembre.