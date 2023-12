"Specchio dei Tempi" dona all'ospedale di Cuneo nuove apparecchiature

“Nel corso della mia permanenza come Commissario all’azienda ospedaliera S. Croce e Carle non sono mancate occasioni e opportunità di ricerca di donazioni e di risposte positive. Ringrazio il presidente di Specchio dei Tempi, insieme al direttore operativo Angelo Conti e all’amico Silvio Falco per aver compiuto nei nostri confronti questo sforzo in tempi rapidi che arricchisce di nuove tecnologie molto importanti un hub di secondo livello come il nostro ospedale”.