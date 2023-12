La Bra servizi è una delle imprese piemontesi "Best performer 2023"

Importante riconoscimento ottenuto dalla Bra servizi. L’azienda, da oltre 30 anni leader nella fornitura e gestione di servizi ecologici, a inizio mese è stata infatti riconosciuta come una delle imprese piemontesi "Best performer del 2023".

L’amministratrice Sonia Piumatti commenta: "Ci ha fatto particolarmente piacere ricevere questo premio, relativo al nostro fatturato, sempre in crescita. Siamo stati tra i migliori in Regione su questo fronte nel 2023".

Piumatti rintraccia le ragioni del riconoscimento proprio nello stato di salute dell’azienda: "Nei nostri 34 anni di vita, non siamo mai andati in perdita, con una crescita soprattutto negli ultimi 3 anni". Per questo, nel 2024 ormai alle porte: "Continueremo sulla nostra linea, ampliando allo stesso tempo una sezione dedicata all’amianto".

Ricordiamo che recentemente l’azienda braidese ha intrapreso un percorso di crescita che riguarda nello specifico la carta, per aumentarne la possibilità di riciclo.