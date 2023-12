Legge di Bilancio 2024-2026, Bergesio (Lega) la difende: "Misure responsabili e realistiche"

"Tra i tanti provvedimenti, si conferma il taglio del cuneo fiscale, a cui sono destinati 10 miliardi e include anche la riforma per l’accorpamento delle aliquote Irpef e l’innalzamento per i dipendenti della no tax area. Nell’ambito delle attività produttive, importantissima è la previsione di spesa di 190 milioni per l’anno 2024 e di 210 milioni per il 2025 per il finanziamento dei contratti di sviluppo, relativi ai programmi industriali. Viene anche incrementata la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di 110 milioni di euro per l’anno 2024 e di 220 milioni per l’anno 2025. Altre risorse vanno agli incentivi e meccanismi premiali per le aziende che investono e assumono nonché alle realtà industriali che decidono di tornare a produrre in Italia".