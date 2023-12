Che successo a San Giuliano di Roccabruna l’iniziativa “Il Paese di Babbo Natale”!

Dalle ore 16:30 quando è partita la prima carrozza fino a tarda serata. È stato un giorno bellissimo sabato 16 dicembre a San Giuliano di Roccabruna. Per il terzo anno consecutivo, infatti, un gruppo di volontari ha organizzato l’iniziativa “Il Paese di Babbo Natale”. Gioia per i più piccoli ma anche per gli adulti, in quel tornare anche loro un po’ bambini ed in quell’ancora stupirsi.

Erano tre in tutto le carrozze, che partendo dal piazzale di San Giuliano conducevano alla casa di Babbo Natale: qui l’emozionante incontro e la consegna delle lettere da parte dei bambini. In chiesa, invece, la bravura di mago Giuanin, l’attività di trucca bimbi, i palloncini e un lavoretto con un pupazzo di neve in legno hanno saputo intrattenere e stupire i partecipanti nel migliore dei modi.

Sul piazzale, infine, era possibile bere caffè, tè, vin brûlé, cioccolata calda e magiare pandoro e panettone.

Il gruppo di volontari coinvolto nell’organizzazione ci tiene a dei sentiti ringraziamenti verso tutti i partecipanti e gli sponsor che hanno contribuito alla buona riuscita di questa bellissima iniziativa:“Ci teniamo a ringraziare in primis il Comune di Roccabruna e Don Marco. Un grazie di cuore inoltre a Irene Aimar, Crota del Lun, Acqua Sant’Anna, Tecnocama, Somoter, Telai Olagnero, Mosterei, Dolce Vita, Mulino Cavanna, Ferramenta Fer Color, Il Germoglio, Alimentari Da Laura, Stark, Mago Giuanin e Fausto Bianco. A tutti i bimbi un particolare grazie per averci portato la loro allegria e con le famiglie aver permesso anche a noi di vivere una bellissima realtà.”

L’appuntamento con “Il Paese di Babbo Natale” è per il 2024.