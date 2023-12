Cuneo, al teatro Toselli il Concerto di Natale della Fondazione Fossano Musica

Il concerto presentato in collaborazione con il Comune di Cuneo, propone un viaggio nella tradizione tra note e narrazione: da San Francesco d’Assisi con il primo presepe di Greccio di cui ricorre l’800° anniversario alle suggestioni di Dickens, dai brani classici a quelli contemporanei nel sapiente arrangiamento di Lorenzo Subrizi. Sarà questa l’occasione per un augurio di buone feste in musica che porta con se una missione nobile in favore della cooperativa sociale FIORDALISO. Infatti il ricavato del concerto verrà devoluto per il progetto SASA IN S.O.S.PESO, struttura destinata a donne e minori che vogliono ricostruirsi una vita dopo un vissuto di violenza.