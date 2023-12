Vivere la magia del Natale nella Granda: appuntamenti in programma per questo lungo fine settimana

Presepi viventi a Dogliani, Bandito, Bagnasco, Prea, Torre Mondovì, Peveragno, Andonno, Celle Macra, Crissolo: ecco alcune rappresentazioni della Natività in provincia, ma per sabato 23, domenica 24, lunedì 25 e martedì 26 dicembre sono in calendario fiaccolate, musica gospel, concerti di Natale, spettacoli e iniziative solidali.

Consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o modifiche della programmazione. Tutti gli eventi della provincia li trovi su: www.visitcuneese.it, www.visitlmr.it e https://langhe.net.

Presepi viventi e fiaccolate

Le notti del 23 e 24 dicembre, Dogliani mette in scena dalle 20.30 il Presepe vivente, suggestiva rappresentazione con circa 350 figuranti in costume. Una grande attenzione viene posta nel ricreare con precisione gli ambienti, gli arredi, le merci, la foggia degli abiti di quel tempo, l’uso degli attrezzi, le situazioni, i dialoghi e i comportamenti della Betlemme della Notte Sacra. Nella mangiatoia di una povera capanna, riscaldato dal bue e dall’asinello, riposerà il bambino. Passeggiando tra le antiche botteghe, si potranno incontrare pastori, soldati a cavallo o semplici artigiani. Ingresso 5 euro. Sarà presente il servizio navetta gratuito da Dogliani Borgo e ampi parcheggi illuminati. Info: www.facebook.com/proloco.castello

Torna anche per il 2023 il Presepe Vivente a Bandito, Bra. Domenica 24 dicembre dalle 20.30 alle 23.00 e martedì 26 dicembre dalle 15.30 alle 19 nel cortile e chiostro della Parrocchia dell'Assunzione di Maria Vergine si potrà visitare la rappresentazione della Natività a cura del Comitato Frazione di Bandito, tradizione che riprende scene di vita quotidiana e vecchi mestieri - dal falegname all’arrotino, dal cestinaio alla lavandaia e tanto altro. Ingresso a offerta libera.

Il ricavato sarà devoluto per il restauro interno della chiesa parrocchiale.

Fino al 6 gennaio a Bagnasco, in via Fossato e in Sant'Antonio sono esposti presepi artigianali sulla collina della Torre, con presepe luminoso tutte le sere. Il Presepe Vivente edizione 2023 avrà luogo il 23, 24 e 26 dicembre con apertura delle porte alle 19.30 e inizio della sacra rappresentazione alle 21. Il percorso da piazza Sant’Antonio a Piazza Santa Margherita, rischiarato dalla sola luce delle torce e delle candele, si snoderà tra antichi mestieri, mercati e scene di vita quotidiana dell’epoca. Notevoli le scenografie tra cui la casa di Maria, la casa di Giuseppe e quella di Elisabetta, il palazzo di Erode, la capanna su cui si poserà la stella cometa che guiderà i Re Magi.

Ingresso euro 5,00 con 5 monete in omaggio subito spendibili durante il percorso gastronomico a tema. Ingresso gratuito per i bambini di altezza inferiore ai 120cm. Il 24 dicembre ci sarà la Santa Messa in costume alle 23. Info: www.facebook.com/presepebagnasco

A Prea, Roccaforte Mondovì, il presepe vivente andrà in scena il 24 e 26 dicembre e il 5 gennaio. A partire dalle 20.30. saranno rappresentati antichi mestieri e saranno presenti figuranti quali pastori, boscaioli, castagnari, filatrici, tessitrici, cuciniere, suonatori, ballerini. Sulla piazzola attigua alla chiesa ci sarà l’umile capanna di Gesù Bambino con Maria e Giuseppe riscaldati dall’asinello e dal bue. La messa di mezzanotte sarà celebrata dal prevosto don Federico Suria, mentre la sera del 5 gennaio nella chiesa parrocchiale si esibirà la corale “Corde Sonore”. Come gli scorsi anni, lungo la strada Norea‐Prea sarà attivo un servizio di navetta gratuito.

Torna a Peveragno il magico periodo del Natale con "Natale in Contrada", la tradizionale rievocazione storica dei vecchi mestieri con degustazione di prodotti tipici e presepe vivente per le vie del paese. Appuntamento aperto a tutti il 24 dicembre dalle 19.30 e il 26 dicembre dalle 19. Il centro storico si trasformerà per l’occasione in un antico borgo, verranno spente tutte le luci elettriche e verranno accese le torce e i bracieri. Ad intrattenere i visitatori sono in programma anche gli spettacoli natalizi interpretati dai Gai Saber e dalla Compagnia del Birùn. Il 26 dicembre il cielo si illuminerà con fuochi d'artificio. Info: www.facebook.com/prolocopeveragno

Il Presepe Vivente di Torre Mondovì avrà luogo il 24 ed il 27 dicembre dalle 20.30 alle 23.30. Due serate ricche di eventi, che accoglieranno i visitatori nel piccolo borgo di Torre Piazza, facendoli immergere nell’atmosfera natalizia. Ci sarà anche la possibilità di gustare ed acquistare le squisite “cupete”. Nel piccolo ed affascinante borgo si potranno ammirare antichi mestieri, centurioni romani, piccoli animali, in un percorso volto a raggiungere la capanna della natività. Anche quest’anno, grazie alla collaborazione con l’associazione “Come Voi, Insieme a Voi ODV”, sarà un presepe inclusivo. Il 24 dicembre alle 23.30 sarà celebrata la Santa Messa di Vigilia presso la Confraternita dei Disciplinanti di Torre Piazza. Al termine saranno distribuiti cioccolata calda e panettone. La serata del 27, invece, sarà impreziosita dall’esibizione del Corale Energheia che eseguirà brani tradizionali natalizi e gospel. Il concerto avrà luogo alle 20.45, sempre presso la Confraternita. Info: pagina Facebook proloco Torre Mondovì.

Sabato 23 e martedì 26 dicembre, dalle 20 alle 24, la Comunità di Andonno ripropone il Presepe Vivente per festeggiare in grande stile la Natività di Gesù e presentare gli antichi mestieri. Saranno predisposte una sessantina di scene fisse ed altre itineranti lungo il percorso segnalato per seguire la rappresentazione che coinvolge più di centocinquanta figuranti. Durante l'itinerario si potranno degustare prodotti tipici e bevande. Adiacenti all’accesso saranno disponibili parcheggi con servizio navetta dalle 20 alle 24.

Domenica 24 dicembre, a partire dalle 21.30, in borgata Ansoleglio di Celle di Macra, avrà luogo il tradizionale presepe vivente. Il percorso si snoderà tra le viuzze che uniscono le abitazioni per raggiungere poi la Capanna della Natività, presso la Chiesa Parrocchiale dove si celebrerà la Santa Messa. Tale rappresentazione si realizza grazie alla disponibilità di una cinquantina di figuranti, che anche quest'anno hanno scelto di vivere la vigilia del Natale indossando abiti tradizionali del passato ed interpretando mestieri ormai scomparsi: falegnami, pastori, fabbri, contadini, ricamatrici…Tramite la rievocazione della scena della Natività i visitatori potranno rivivere l’atmosfera natalizia accogliendo il messaggio annunciato da un narratore che dialogherà con i figuranti. Si raccomandano abbigliamento e calzature adeguate. Si consiglia di munirsi di pila.

Info: https://ecomuseoaltavallemaira.it/presepe-vivente-il-24-dicembre-2023-a-celle-di-macra

Anche a Crissolo torna il “Presepe Vivente”. La sacra rappresentazione di quella notte “magica” in cui il figlio di Dio decise di farsi uomo e di venire al Mondo in una mangiatoia di Betlemme andrà in scena alle 22 di domenica 24 dicembre ed avrà luogo in frazione Serre, dopo che figuranti, vecchi mestieri, pastori, angioletti, Maria, Giuseppe e Bambinello l’avranno raggiunta partendo dalla località “La spiaggia”. Nella chiesa della frazione verrà celebrata la Messa di mezzanotte. Alla rappresentazione storica della natività daranno vita oltre 60 figuranti, più di 20 antichi mestieri e molti pastorelli con le loro greggi. Saranno disponibili pizza, panetteria, cioccolata calda, vin brülè, panettone e spumante. Accompagnamento musicale. Info: www.facebook.com/ComuneCrissolo

La Vigilia di Natale a Monterosso Grana sarà all'insegna della tradizione. Gli eventi prenderanno il via alle 21.30 di domenica 24 dicembre, quando dal ponte del castello i pastori partiranno per l'adorazione al Bambin Gesù, con i tradizionali bastoni floreali. Alle 22 la Santa messa e, a seguire, si andrà a passeggio per le vie del paese con Babbo Natale. Destinazione, il salone dell'oratorio, dove ci saranno sorprese per grandi e piccoli.

Anche in occasione del Natale, il Festival Occit’amo non manca di celebrare la musica occitana. Domenica 24 dicembre l’appuntamento sarà alle 21.00 a Campomolino, frazione di Castelmagno, per la fiaccolata natalizia. La serata prevede l’incontro dei suonatori e del pubblico che partiranno da Campomolino per proseguire la fiaccolata fino al Colletto, dove alle 22.00 verrà celebrata la Santa Messa. Durante il corteo suonerà una rappresentanza di musicisti della Grande Orchestra Occitana con ghironde, organetti, fisarmoniche e flauti. Al termine della celebrazione, la comunità del Colletto offrirà il rinfresco, aperto a tutti, nella piazzetta della borgata.

Anche a San Damiano Macra domenica 24 dicembre, in occasione dell’evento “La notte di Natale”, è in programma una fiaccolata. Si partirà alle 21.30 dal Pellerin per borgata Podio a piedi o con navetta (partenze ore 21.30 e ore 22.00), alle 22.15 ritrovo alla borgata per un vin brulè in compagnia, aspettando il Natale, alle 22.30 inizio fiaccolata dal Podio con accompagnamento musicale verso la Parrocchiale di San Damiano Macra. Alle 23.30 sarà celebrata la Santa Messa animata dal Coro Girotondo di Voci nella chiesa Parrocchiale di San Damiano Macra. A seguire scambio di auguri di Natale con musica dal vivo, spumante, thè caldo, vin brulè, dolci natalizi e Babbo Natale. Info: www.facebook.com/ProLoco.SDM

A Bernezzo domenica 24 dicembre ritrovo alle 22 alla Chiesa della Maddalena e alle 22.15 partenza della fiaccolata che seguirà un percorso all’interno dell’albero di Natale acceso sulla collina. Info: www.facebook.com/prolocobernezzo

A Piobesi d’Alba appuntamento domenica 24 dicembre con la Fiaccolata del Podista. Ritrovo alle 20 in piazza Risorgimento ad Alba e arrivo alle 22 presso il piazzale della Chiesa di Piobesi d’Alba. Alle 22 Santa Messa nella Chiesa di San Pietro in Vincoli e dopo scambio di auguri.

Altri eventi natalizi

La Festo dou Tarluc propone numerosi appuntamenti e momenti aggregativi e di comunità nei territori dei tre comuni dell’Alta Valle Stura, Sambuco, Pietraporzio e Argentera, dove tra Natale e l’Epifania, si alterneranno concerti di musica tradizionale, teatro, escursioni musicali, laboratori per grandi e piccini, degustazioni, e il tradizionale appuntamento con la tosatura della pecora floucà. Domenica 24 dicembre a Pontebernardo alle 24, nella Chiesa dell'Assunta ci sarà la Santa Messa della Vigilia di Natale con musica occitana a cura di Simonetta Baudino e i suonatori della Valle Stura. Martedì 26 dicembre sempre a Pontebernardo alle 18 andrà in scena “Quei miracoli della Notte di Natale”, spettacolo teatrale itinerante nelle vie della borgata con musiche dal vivo. Ogni angolo di paese si farà palcoscenico, e come per magia prenderanno vita i personaggi del Presepe. Le musiche tradizionali accompagneranno il cammino degli spettatori.

Info e programma completo della manifestazione: www.facebook.com/ecomuseopastorizia

Il tuo Natale a Saluzzo 2023 è un calendario ricco di eventi natalizi.

Sabato 23 e domenica 24 dicembre alle 10 è in programma “Eclissi Saluzzo - L'enigma dell'ombra misteriosa”, visita guidata alla scoperta dei misteri del centro storico. Costo: € 5, gratuito under 10. Info: www.insitetours.eu/Eclissi/Saluzzo

Martedì 26 dicembre alle 15.30 presso il Museo Civico Casa Cavassa, appuntamento con “La magia del Natale a Casa Cavassa”, un percorso alla ricerca delle più suggestive rappresentazioni della Natività all’interno del Museo Civico. Costo: 8€ a persona, gratuito under 10. Info e prenotazioni (obbligatorie): musa@itur.it. Sempre a Saluzzo da non perdere la mostra “Fotografia è donna. L’universo femminile in 120 scatti dell’agenzia Magnum Photos, dal Dopoguerra a oggi” esposizione fotografica allestita negli spazi della Castiglia fino al 25 febbraio. La mostra propone un percorso fra le più iconiche immagini sul tema dell’archivio Magnum Photos, realizzate in prima persona da autrici di fama internazionale e da alcuni celebri colleghi che, guardando alla condizione femminile nel mondo, hanno documentato le mutazioni sociali degli ultimi settant’anni. Esposti, fra gli altri, lavori di Eve Arnold, Robert Capa, Cristina De Middel, Elliott Erwitt, Susan Meiselas, Alessandra Sanguinetti. Tutto il programma del Natale a Saluzzo su: https://visitsaluzzo.it

A Cuneo è in corso IlluminaNatale con un ricco calendario di iniziative che animerà questo periodo natalizio, fino al 7 gennaio. Sabato ci sarà il Trovarobe, si potrà fare il giro in carrozza e le foto con Babbo Natale ed è prevista la distribuzione di torte di nocciole autoprodotte "Rifugio della Pace" con raccolta fondi a favore delle attività sociali di Comunità Campo Base e Cooperativa Il Ginepro. Domenica 24 sono in programma il mercato tradizionale, giro in carrozza e foto con Babbo Natale, la distribuzione di torte di nocciole e Babbo Natale pompiere, intrattenimento per bambini. Info e programma completo: www.cuneoilluminata.eu e www.facebook.com/cuneoilluminata

A Dronero domenica 24 dicembre, al termine della messa di Natale, in piazza Allemandi, è previsto l’evento “Canti natalizi sotto l’albero”, un momento conviviale per gli auguri di Buon Natale sotto l’albero con sottofondo musicale di Adele&Dad sorseggiando cioccolata e vin brulè.

A Mondovì, con “Natale nell’aria” sono tanti gli appuntamenti in programma per le festività. Il divertimento è garantito con la pista di pattinaggio in piazza Cesare Battisti, c’è la proiezione artistica “Luci in Piazza”, da vedere il presepe artistico di Ortisei e il Presepe Vivente nell’area dietro la Chiesa Parrocchiale di Rifreddo nei giorni 23, 26, 29 dicembre e 5 gennaio.

Sabato 23 è in programma alle 16 la sfilata della banda musicale cittadina nelle vie del centro storico con musica di Natale e alle 18.30 in poi, Natale in Consolle, DJ e musica per i locali di Breo.

A Mondovì è in corso nell’ex Chiesa di Santo Stefano la mostra “I grandi maestri del Barocco e Caravaggio”. Info: https://vivimondovi.it/natalenellaria

Anche Ceva, in occasione delle festività natalizie, ha in programma un ricco calendario di appuntamenti per grandi e piccini. In calendario per il Dicembre Cebano.

Sabato 23 e domenica 24 dicembre, dalle 10 fino al tardo pomeriggio, torna il trenino di Natale del Banco Azzoaglio che viaggerà per le strade e le piazze della città. Partendo da piazza Vittorio Emanuele II si andrà alla scoperta dei particolari più suggestivi della cittadina. Dalle 16 di entrambi i giorni, distribuzione gratuita di caldarroste a cura degli alpini di Ceva. L’accesso ai vagoni sarà consentito sia ai bambini che agli adulti e sarà gratuito per tutti. Alle 21 di domenica 24 al cinema Sala Borsi è in programma “Lo spettacolo di Natale”. Info: www.facebook.com/comunediceva

Ad Ormea appuntamento lunedì 25 dicembre, per festeggiare in allegria, presso la sala della Società Operaia che ospiterà la serata danzante “Ballo di Natale” con Meo Tomatis. Martedì 26 dicembre alle 21 il Nuovo Cinema Ormea presenterà “Viaggio ai confini del Circolo polare artico”, immagini di Elisa Sappa. Seguirà la proiezione di immagini di Lorena Durante e Gabriele Cristiani “Scambi”, e poi “Polar express”, cortometraggio sul treno storico dello scorso 8 dicembre e “La Marina di Nucetto”, immagini dalla rievocazione della battaglia del 1796 contro le truppe napoleoniche. L’ingresso alla serata è gratuito.

A Garessio prosegue il dicembre garessino, con tanti appuntamenti. Sabato 23 dicembre l’artista garessino Mauro Carrero, «Un cantautore tra Garessio e le Langhe», si esibirà in concerto ad ingresso libero sul palco del cinema Excelsior dalle 17. Sempre sabato aprirà la mostra di presepi artistici presso l’ufficio turistico in via Vittorio Emanuele 148, a Garessio Ponte, che proseguirà fino al 6 gennaio. L’ingresso è libero. Domenica 24 dalle 18 sarà la volta di “Pasqua con i tuoi, Natale con noi” presso il caffè Torino, apericena su prenotazione con scambio di doni.

A Savigliano proseguono gli eventi di Incantevole Natale. Sabato 23 alle 15.30 nel centro cittadino, ci sarà l’esibizione itinerante della street-band Sevendixie, composta da 4 artisti vestiti da Babbi Natale. Alle 21 in centro: “Merry Grinchmas”, festa nei bar saviglianesi. Alle 21 al Milanollo, “A Joyful Christmas” da Vivaldi alla tradizione natalizia, a cura del Coro Polifonico Vox Armonica di Savigliano, Camerata giovanile della Svizzera italiana. Direttore Sergio Daniele. Ingresso libero. Domenica 24, alle 11 in piazza Santarosa, ci sarà l’esibizione del coro gospel “Incanto”. Info e programma completo della manifestazione: www.comune.savigliano.cn.it, tutti gli eventi su: www.visitsavigliano.it/newseventi

Fino a domenica 7 gennaio ad Alba si terrà la 16° edizione delle Notti della Natività. Le storiche vie centrali albesi ospiteranno affascinanti installazioni luminose e magici allestimenti. Ci sarà l’emozionante spettacolo permanente di luci immersive e musica Christmas Lights & Melodies nella piazza del palazzo del Comune e della Cattedrale, tutti i giorni dalle 17. Altre attrazioni sono il presepe tradizionale, la pista di pattinaggio, gli Elfi e la Renna Rudolf. Info e programma completo: www.facebook.com/natalealba

Spettacoli e musica

Sabato 23 dicembre, alle 17.00, il Museo Civico F. Eusebio Alba inaugura la nuova edizione di Musica in Museo con lo speciale concerto “Medley di Natale”. Gli spettatori ascolteranno brani classici natalizi rivisitati in chiave cameristica e trascritti in originale per due trombe, voce e pianoforte. A esibirsi il tenore Michelangelo Pepino e i trombettisti Marco Bellone, docente dell' Istituto Musicale L. Rocca e l’ex allievo Giulio Riolfo, insieme alla vocalist Valeria Arpino e al pianista Mauro Maero. Prenotazione consigliata alla mail museo@comune.alba.cn.it

A Sommariva Bosco sabato 23 dicembre alle 21 presso il Teatro Bongiovanni si esibirà nel Concerto di Natale il gruppo musicale Rejoicing Gospel Choir.

Al Teatro Salomone di Cherasco sabato 23 dicembre alle 21.00 si esibirà il coro gospel George's Planet, portando in scena "The greatest show" in omaggio ai loro 30 anni di attività.

Sabato alle 21, presso il Teatro Toselli di Cuneo la “Compagnia degli Stornati” in collaborazione con l’ABIO (Associazione per il bambino in ospedale) presenta lo spettacolo “Non tutti i ladri vengono per nuocere”, una commedia scritta da Dario Fo nel 1958.

La scena si apre con un ladro che penetra in una casa signorile e da quel momento in poi sarà un susseguirsi di divertenti equivoci e di spassosi malintesi con un colpo di scena finale.

L’ingresso è libero e gratuito, previa prenotazione. Il ricavato della serata verrà interamente devoluto all’ABIO che promuove l’umanizzazione dell’ambiente ospedaliero a favore dei bambini, per alleviare l’impatto del piccolo paziente e della famiglia con le strutture sanitarie. Info e contatti per prenotare sulla pagina Facebook Abio Cuneo.

Sabato 23 dicembre, alle 21.00 presso la "Crusà" di Aisone, si esibiranno in concerto "L'Escabòt" con canti di Natale della tradizione occitana. Ingresso libero.

Il Concerto di Natale 2023 avrà luogo nel Salone Parrocchiale di Bernezzo sabato 23 dicembre alle 21.00. Si esibirà l’ensemble vocale Coro’naria. Al termine della serata scambio di auguri con panettone, vin brulè e cioccolata calda. Ingresso libero. Info: https://comune.bernezzo.cn.it

Sabato alle 21.00, presso la Chiesa di San Donato a Demonte, l’associazione "Banda Musicale Demunteisa" vuole augurare buon Natale a tutti i partecipanti eseguendo un concerto di brani natalizi insieme alla Corale Valle Stura diretta dal maestro Fabrizio Spighelli. Ingresso libero.

Alle 21.00 di sabato, presso la Chiesa di San Marcellino di Envie, appuntamento con “In Canto” di Natale, concerto Natalizio organizzato dall’associazione La Torre nel parco in collaborazione con il Comune di Envie con il pianista Stefano Eligi, il coro parrocchiale, il coro voci bianche e il coro giovanile Envie de Chanter. Info: www.unionemonviso.it e www.facebook.com/vallidelmonviso

Sabato alle 21.00 presso il Teatro Milanollo di Savigliano concerto gratuito "A Joyful Christmas", da Vivaldi alla tradizione natalizia. A cura del Coro Polifonico Vox Armonica di Savigliano, Camerata giovanile della Svizzera italiana. Dirige Sergio Daniele.

Sabato 23 dicembre alle 21 la Sala San Giovanni a Cuneo ospiterà il concerto lirico del giovane basso-baritono Francesco Cascione, accompagnato al pianoforte da Hana Lee. Il programma sarà diviso in due parti; la prima strettamente operistica e la seconda formata da canzoni popolari e visto il periodo anche brani natalizi. Info e prenotazioni: www.ticket.it/musica/evento/concerto-lirico-francesco-cascione.aspx

La rassegna “Scarabocchi di Cinema & di Teatro” torna sabato 23 dicembre alle 21 al CineTeatro Iris di Dronero con lo spettacolo “Natale all’arrembaggio” della compagnia O.P.S. dedicato a tutta la famiglia e specialmente ai più piccoli per festeggiare insieme il periodo più gioioso dell'anno.

Babbo Natale viene rapito dalla ciurma di capitan Zizzania, scontroso pirata che non crede nello spirito del Natale, egli dovrà affrontare delle prove paurose per riuscire a liberarsi, ma nel mentre il capitano si affeziona a Babbo Natale e scopre la gioia della vera amicizia.

Sabato 23 dicembre, alle 21, l’associazione Flauto Magico racconterà, nella bellissima sala della Croce Nera di Saluzzo, un modo curioso ed incantevole di guardare al Natale. Un racconto musicale dal titolo “E se fosse…” andrà in scena narrando e cantando la Natività. Si baserà sui racconti riportati nei Vangeli, sia in quelli canonici che in quelli apocrifi, ripensati con qualche concessione di fantasia. Il coro Flauto Magico, in collaborazione con il gruppo Allegri Sognatori, canterà accompagnato dai maestri Luca Bergia e Paolo Berrino alle fisarmoniche. Ingresso libero con raccolta donazioni che saranno destinate a due progetti: “Ci Siamo” della scuola dalla Chiesa e “Abio”, per la pediatria di Savigliano. Posti in sala limitati, consigliata la prenotazione.

Giunto alla sua diciottesima edizione de “Il Gioco della Stella”, un evento tradizionale per vivere la festa del Natale, un pomeriggio da trascorrere insieme tra musica, parole e teatro, per tutti. Appuntamento martedì 26 dicembre dalle 15.30 presso il Teatro Toselli e la Piazzetta del Teatro a Cuneo. Accoglienza alla Piazzetta del Teatro in musica con il Duo Sciapò.

Alle 17.00 al Teatro Toselli la Compagnia I Teatri Soffiati presenterà “Il famoso canto di Natale del signor Charles Dickens raccontato dagli orfanelli del pio ospizio di Marshalsea”. Alle 18

nella Piazzetta del Teatro avrà luogo “Il fuoco della stella – Parole, pensieri e musica intorno al falò”. Ingresso libero. Info: www.melarancio.com