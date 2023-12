Nell'anniversario degli 800 anni del Presepe di Greccio, gli auguri del vescovo di Mondovì per il Santo Natale [VIDEO]

"In questo Natale ricorre un significativo anniversario: esattamente 800 anni fa San Francesco d'Assisi, a Greccio, volle rivivere il mistero della notte dell'incarnazione del figlio di Dio: inventò quello che noi chiamiamo il Presepio."

Così il vescovo della diocesi di Mondovì, Monsignor Egidio Miragoli augura un sereno Natale 2023.

"Come dice il biografo di San Francesco, egli 'volle in qualche modo vedere con gli occhi del corpo il disagio in cui si è trovato per mancanza delle cose necessarie il neonato Gesù; come fu adagiato in una greppia e come giaceva nel sul fieno tra il bue e l'asino.'

Da allora il presepe si è evoluto in tanti modi e in tante forme. a me in questa circostanza preme sottolineare l'intenzione di San Francesco: non diede nulla per scontato, volle rivivere il mistero della notte in cui il figlio di dio si è fatto uomo. e quello che vorrei augurare a me e a tutti i lettori e gli ascoltatori di Targatocn è non diamo nulla per scontato, anche in questo Nataleo gnuno faccia uno sforzo per penetrare il mistero dell'amore di dio per noi, buon Natale a tutti".