Incidente nel pomeriggio di oggi, domenica 24 dicembre, nel comune di Fossano.

Due auto si sono scontrate sulla strada Reale, in frazione San Lorenzo, all'altezza della ditta Gerbaudo Autoriparazioni.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco volontari di Fossano per le operazioni di messa in sicurezza dei mezzi, i Carabinieri e il personale sanitario del 118 che hanno prestato le prime cure alle persone coinvolte, le cui condizioni non desterebbero preoccupazione.