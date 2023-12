Villanova Mondovì in lutto per l'improvvisa scomparsa di Piercarlo Lombardo

Sono ore tristi quelle di questo lunedì 25 dicembre per la comunità di Villanova Mondovì, sotto choc per l'improvvisa scomparsa di Piercarlo Lombardo.

60 anni, decoratore molto conosciuto e apprezzato in zona e infaticabile volontario della Croce Rossa, avrebbe raggiunto il traguardo della pensione il prossimo gennaio.

E' mancato improvvisamente oggi pomeriggio, nei pressi degli impianti sciistici del Monte Pigna, chiusi al momento per mancanza di neve. Era fuori per una passeggiata con il cane del figlio Marco, anche lui volontario per il comitato locale della CRI.

A lanciare l'allarme è stato il proprietario degli impianti che ha allertato le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico, intervenuti prontamente sul posto, ma purtroppo non c'era più nulla da fare.

"Era uno dei nostri storici volontari - lo ricorda con affetto la presidente della CRI Mondovì, Lina Turco - sempre pronto a coprire un turno, ad aiutare un collega, a mettersi a disposizione, anche nei giorni di festa. Era apprezzato da tutti, dai ragazzi più giovani a quelli più maturi. Per le sue capacità e carattere era apprezzato anche da medici e infermieri. Lascia un vuoto immenso".

Appassionato di montagna, solare, sempre pronto ad ascoltare, 'Pier', si faceva voler bene da tutti.

In queste ore di profondo dolore giungano al figlio Marco e alla moglie Gabriella le condoglianze da parte di tutto il nostro gruppo editoriale.