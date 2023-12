Incidente, per fortuna senza gravi coinseguenze, in via Ghedini a Cuneo, dove un uomo, per cause non del tutto chiare, anche se parrebbe per evitare un ostacolo, è finito contro alcune vetture parcheggiate ribaltandosi su un fianco con l'auto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cuneo, che hanno soccorso il conducente e messo in sicurezza il mezzo.