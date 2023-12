Occhi al cielo per vedere la Luna Fredda, l'ultimo plenilunio del 2023

Stanotte si potrà ammirare l'ultima luna piena del 2023, la Luna Fredda. Tra il 26 e il 27 dicembre, infatti, il nostro satellite, in fase di piena, sarà alto nel cielo, regalando uno spettacolo da non perdere per gli appassionati.

Quando? All’1.33 ora italiana raggiungerà il culmine della pienezza, anche se il nostro satellite potrà essere ammirato già da stasera 26 dicembre, a partire dalle 20 circa. Ad occhio nudo, infatti, apparirà comunque piena, sia qualche ora prima che qualche pra dopo.

La Luna Fredda si chiama così come da tradizione americana. Si tratta, infatti, della luna del freddo e del solstizio d'inverno, chiamata anche Luna della lunga notte, essendo questa, nell'emisfero boreale, una delle notti più lunghe dell'anno.