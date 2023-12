Nel settentaquattresimo anno di attività, Fidas Bene Vagienna ha rinnovato il direttivo

Martedì 19 dicembre Fidas - Donatori di Sangue di Bene Vagienna, che ha appena festeggiato in ottobre il settantatreesimo anniversario dalla propria fondazione, ha rinnovato i propri vertici come da statuto.

Ancora Abbá: "(...) Vorrei ringraziare personalmente uno ad uno tutti coloro che mi hanno dato il loro voto, per me è prima di tutto motivo di orgoglio aver ricevuto la maggioranza dei voti con la conseguente riconferma alla presidenza. Con l'esperienza accumulata in questi tre anni, prometto che continuerò ad impegnarmi per il bene di questa associazione alla quale tengo profondamente, con l'ausilio e il sostegno degli altri membri del direttivo.