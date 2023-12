Il Centro Cicogne e Anatidi di Racconigi celebra un anno di impegno per la Biodiversità

Il Centro Cicogne e Anatidi di Racconigi conclude il 2023 con soddisfazione dopo un anno ricco di importanti realizzazioni.

L'arrivo dell'ondata di freddo ha portato con sé uno spettacolo naturale affascinante: le mangiatoie si sono riempite di passeriformi, tra cui fringuelli, peppole, verdoni e numerose cince, come la magnifica Cincia mora. Ma il momento più mozzafiato è stato l'arrivo serale di ben 129 Gru europee, che hanno solcato il cielo sotto la luna piena, regalando uno spettacolo indimenticabile agli appassionati di uccelli e ai visitatori dell'oasi.



Il 2023 è stato un anno cruciale per il Centro Cicogne e Anatidi di Racconigi, grazie al finanziamento del progetto "Lab Biodiversità: Essere diversi è una ricchezza", un'iniziativa sostenuta dall'Unione Europea - Next Generation EU nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 1 "Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura" - Componente 3 "Cultura 4.0" - Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale" - Investimento 2.2 "Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale".

Questo progetto mira alla riqualificazione di una porzione di cascina, precisamente la manica sud, rimasta sostanzialmente intatta da fine Ottocento.

L'Associazione ha l'obiettivo, grazie al finanziamento del PNRR, di recuperare e preservare quest’area, consentendo non solo di mantenerne la sua destinazione attuale, ma anche di adattarla per scopi didattici e di ospitalità per i visitatori dell'oasi. Oltre al recupero del fabbricato infatti verrà realizzato un impianto fotovoltaico che consentirà una gestione più sostenibile delle attività dell’Associazione soprattutto in riferimento al CRAS (Centro Recupero Animali Selvatici). Sarà allestito un percorso mobile alla scoperta della biodiversità che consentirà di approfondire la conoscenza degli ecosistemi attraverso un approccio attivo e di scoperta anche grazie a nuovi contenuti digitali che permetteranno un’accessibilità sempre più ampia. Quest’ultima azione sarà realizzata anche grazie al sostegno anche della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e della Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano.



Mentre salutiamo il 2023, desideriamo augurare a tutti un anno nuovo all'insegna del tempo trascorso all'aperto. Il Centro Cicogne e Anatidi di Racconigi ringrazia tutti coloro che hanno sostenuto la sua missione nel corso di quest'anno e invita il pubblico a unirsi a noi nel nostro impegno per la conservazione dell'ambiente e della biodiversità.