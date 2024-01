Dott. Davide Cochis: Osteopata, Chinesiologo e Ricercatore in ambito clinico e nel trattamento di problematiche muscolari e articolari

Hai dolori articolari e muscolari che sembrano non darti tregua? Lo studio del Dott. Davide Cochis, Osteopata a Chieri, Chinesiologo e Ricercatore, è la soluzione giusta per te! Un professionista affermato e un consulente specializzato in diverse patologie e problematiche che riguardano l’apparato scheletrico e muscolare, a partire dalle deformità vertebrali nella fase di crescita dell’adolescente fino alle alterazioni che colpiscono i piedi, le caviglie e le spalle, causate da traumi o da malattie degenerative.

Inoltre, negli ultimi anni, il Dott. Davide Cochis ha ampliato la sua gamma di specializzazioni, includendo tematiche inerenti all’Odontoiatria e avviando una proficua collaborazione con diversi centri odontoiatrici e odontotecnici, con lo scopo di migliorare le valutazioni gnatologico-occlusali, sia prima che dopo l’intervento del dentista. L’obiettivo è quello di prevenire e gestire alcune delle più comuni sintomatologie e disfunzioni riguardanti l’articolazione temporo-mandibolare (ATM) e il distretto cervico-brachiale.

Oltre a ciò, lo studio offre assistenza e consulenza a tutti coloro che praticano attività sportiva, a livello amatoriale o professionale con programmi personalizzati e trattamenti di natura preventiva, conservativa e di mantenimento della propria preparazione atletica, ma anche nella rieducazione, in caso di infortuni e traumi. A tal fine, viene sviluppato un protocollo riabilitativo specifico, che prevede l’utilizzo di apparecchiature per la misurazione del movimento, in modo da limitare al massimo la possibilità di recidive e garantire un maggiore successo nelle performance sportive.

Dopo una prima visita accurata, in cui vengono presi in considerazione i dati anamnestici del paziente e gli eventuali screening ed esami necessari per avere una panoramica completa della sua situazione fisica, si procede con la messa a punto di un piano di trattamento in collaborazione con medici specialisti per garantire un processo che sia stabile e il più possibile aggiornato ed efficace.

A seconda delle necessità del paziente o dello sportivo, vengono fatte diverse valutazioni, misurazioni e analisi, al fine di arrivare ad un trattamento specifico e personalizzato, che può essere di tipo osteopatico-riabilitativo, performativo o riguardante specificatamente l’articolazione temporo-mandibolare.

Per assicurare il massimo del comfort a tutti i pazienti in un ambiente sempre molto piacevole e raffinato, la maggior parte dei servizi del Dott. Cochis sono disponibili all’interno del suo studio in Corso Torino 78 a Chieri.

Se vuoi richiedere un primo consulto o avere più dettagli sui servizi offerti dallo studio del Dott. Davide Cochis, visita il sito internet, chiama il numero 3347544201 o scrivi un’e-mail all’indirizzo davide. cochis@live.it.

Non aspettare e ritrova subito il tuo benessere con trattamenti pensati apposta per te!