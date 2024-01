Cuneo: programmato l'abbattimento di undici piante in via Circonvallazione Nord e su piazza Torino

Controlli sulla stabilità delle piante, in relazione agli annunciati lavori di potatura sulle alberature in via Circonvallazione Nord e su Piazza Torino, hanno evidenziato la necessità di procedere in questi giorni ad alcuni abbattimenti. In particolare, su circa 80 piante controllate, per 11 piante (9 platani su Circonvallazione nord e 2 su piazza Torino) è emersa una fragilità tale da imporne l’abbattimento, per scongiurare il rischio di cadute o crolli con relativi danni a cose e persone. Si tratta di piante non più sicure dal punto di vista della stabilità.



Alla luce dei controlli che si stanno effettuando sul territorio comunale, dove dovessero emergere nuove necessità, si procederà con le relative operazioni di messa in sicurezza.



“Una diagnosi di instabilità su una pianta preoccupa e dispiace allo stesso tempo, tanto più quando si tratta di platani apparentemente così belli. Stiamo procedendo tempestivamente per rimuovere le piante in questione. Ringrazio i tecnici competenti per il loro lavoro attento e puntiglioso. Come di consueto, per ogni pianta che occorre togliere, si programma una ripiantumazione di nuove alberature, in base alle condizioni del terreno e del contesto”, il commento dell’Assessore all’ambiente Gianfranco Demichelis.