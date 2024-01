Bus contro furgone a Cessole, nell'Astigiano: deceduto un 55enne di Cortemilia

Ieri sera intorno alle 20, sul tratto di Provinciale 25 che collega Cessole a Bubbio (entrambi comuni dell'astigiano), si è verificato un incidente mortale costato la vita all’autista di un autobus della Bus Company partito da Acqui Terme (AL) e diretto a Cortemilia. L'uomo era Alessandro Pisano, 55enne residente proprio nel comune cuneese.



Giunto all’altezza del curvone che porta al rettilineo di ingresso paese, il bus – per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, intervenuti con personale della Compagnia di Canelli e delle Stazioni di Bubbio e Nizza Monferrato – si è scontrato con un furgone che viaggiava in direzione opposta. Poco dopo sono giunti sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco del comando di Asti e personale medico del 118, che si è fatto carico dei soccorsi ai feriti non potendo purtroppo far nulla per salvare la vita dell’autista dell’autobus.



Ferite meno rilevanti per l’autista del furgone, ricoverato all’ospedale di Acqui Terme, così come due ragazze, passeggere dell’autobus, che hanno riportato soltanto lievi ferite e sono state dimesse già nel corso della notte.

Profondo cordoglio viene espressa dal sindaco di Cortemilia Roberto Bodrito, che nella mattinata di oggi, saputo di quanto accaduto, si è recato sul luogo dell’incidente.