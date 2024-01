A Trinità la calza della Befana è di oltre 160 trattori [FOTO]

La Befana a Trinità è arrivata in anticipo e ha portato una calza gigante, formata da oltre 160 trattori.

Un'impresa spettacolare: si tratta della "Tractors Infinity Night", iniziativa organizzata da Luca Mana, Giulio Mana, Federico Barbero e Giorgio Costamagna.

"Siamo contentissimi di come è andato l'evento - spiega Luca Mana - L'idea è nata dopo aver visto e partecipato al 'Christmas Tractor' di Beinette. Così ci siamo detti: perché, no? In pochissimi giorni abbiamo pensato a un disegno e fatto i calcoli per poter realizzare il disegno e avere un numero sufficiente di trattori. Il risultato è stato soddisfacente anche perché oltre a richiamare trattoristi da altri paesi come Cherasco, La Morra e Beinette, anche il pubblico è stato numeroso, alcuni sono arrivati addirittura da Ceva!".

Un lavoro di squadra e di precisione. "Dopo aver scelto il disegno, - prosegue Mana - abbiamo calcolato le proporzioni per poter posizionare alla giusta distanza i picchetti nel campo, poi, con l'aiuto del drone, abbiamo sistemato le angolazioni e le curve, prima di segnare il tracciato con la calce."

Una sfida contro il tempo e anche contro il meteo, infatti, l'evento che, inizialmente era previsto per il 5 gennaio, è stato anticipato al 4, causa maltempo.

"La serata - aggiungono gli organizzatori - è stata possibile solo grazie all'aiuto di tantissimi volontari. Ringraziamo loro, il Comune, in particolare il sindaco Ernesta Zucco, che ci ha supportati fin da subito, gli Alpini, la Protezione Civile di Trinità e la Croce Bianca; oltre ai numerosi sponsor: Eredi Sampò Giovanni di Mauro Sampò, Sebastiano e Giulio Mana conto terzi agricoli, Agristore Srl, Maccagno Snc, il Gruppo Alpini di Trinità, Ferrua Termoidraulica Srl, Costamagna Tractors, Comitato Savella, il Comune e il sindaco di Trinità, Il Giardino Snc, Tealdi Petroli, Sima-zoo Sas, Gazzola Carburanti, Refe Srl, geom. Marco Curti, Cassa di Risparmio di Fossano e R.m.a. di Salsotto."

La serata è stata arricchita dalla polentata servita dal Comitato Savella e dal vin brulè e "soma d'aj" preparati dagli alpini.