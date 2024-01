Al Presepe in Crusà di Pianfei si attende l'arrivo dei Re Magi

Sono stati oltre 7mila i passaggi registrati al Presepe in crusaà di Pianfei che prosegue le aperture anche in occasione dell'Epifania.

"Saremo ancora aperti per tutto il fine settimana - spiega Luca Mondino - anche con la neve: infatti il presepe è allestito al coperto, all'interno della Crusà. In tanti ci chiedono cosa sia la 'Crusà': è la chiesa in centro paese, sconsacrata ormai da molti anni ed utilizzata in passato per tante attività diverse; da oltre 20 anni ospita il presepe, ma prima era utilizzata per mostre, mentre nei secoli precedenti è stato anche un deposito militare".