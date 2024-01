Al liceo De Amicis di Cuneo ripartono gli appuntamenti del "Caffè filosofico"

Il liceo “De Amicis” di Cuneo presenta la terza edizione del “Caffè filosofico”, un’imperdibile e originale iniziativa che diffonde la cultura della pratica filosofica. Originale perché la filosofia è quasi sempre colpevolmente declinata come stanca riflessione per addetti ai lavori, mentre questa è occasione per scoprire l’amore per il sapere che è per natura dentro ognuno di noi, nessuno escluso; imperdibile perché i protagonisti indiscussi di ogni caffè filosofico al “De Amicis” sono i giovani, i nostri studenti, menti creative e curiose che troppi adulti raccontano come indolenti e privi di ideali, mentre questa è l’occasione per scoprirli artefici di un percorso di ricerca a partire dall’analisi delle fonti passando per i diversi talenti personali e giungendo a restituire al pubblico presente un tempo di riflessione su tematiche che sollecitano le più radicali domande nella mente di ciascuno.

Il modello è quello degli ambienti parigini del Settecento, rilanciato negli anni Novanta come occasione di conversazione informale, spesso accompagnata dalla consumazione di bevande o comunque in maniera conviviale, sui grandi temi filosofici. La discussione sarà libera ma seguirà precise regole, ossia rispetto dei tempi di ogni intervento, delle opinioni altrui e invito ad argomentare la propria opinione piuttosto che contestare quella altrui.

Dopo il primo appuntamento di martedì 9 gennaio con la classe 4 N sul tema “L’amore e le sue forme” (incontro curato dalla prof.ssa Giusy Italiano, ideatrice del progetto), seguirà lunedì 15 gennaio alle ore 17,00 la 5 C con “Il Male - Processo all’Umanità” (incontro curato dal prof. Antonio Ferrero). Nel mese di marzo sono previsti altri due incontri con due nuove classi e differenti argomenti.

Tutti gli incontri sono a ingresso libero e si terranno nell’aula magna del Liceo “De Amicis” in Corso Brunet 12.