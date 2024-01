Due studenti del Mit di Boston professori al liceo classico e artistico di Alba

Due studenti del prestigioso Massachusetts Institute of Technology (MIT) di Boston Kameron Garland e Grady Thomas saranno da oggi, lunedì 8 gennaio, insegnanti di discipline scientifiche in inglese al liceo artistico Gallizio e al liceo classico Govone di Alba, per tre settimane. Si tratta del progetto “Global Teaching Labs” (GTL), in collaborazione con il MIT di Boston, che vede come referente la professoressa Lucia Toppino, e il contributo della Fondazione CRC.

"Rappresenta un'iniziativa di respiro internazionale, che portiamo avanti dall'anno scolastico 2015-16. I due studenti scelti hanno superato un concorso molto selettivo e rappresentano l'eccellenza del Mit. Kameron Garland porterà al liceo classico il 'debate" o dibattito americano. Ha già diviso la classe in diversi gruppi per approfondire le implicazioni etiche dell'intelligenza artificiale. Grady Thomas terrà, invece, lezioni di fisica al liceo artistico, sempre con un occhio di riguardo alla modernità e alle nuove tecnologie", spiega il dirigente scolastico Roberto Buongarzone.

La metodologia del MIT è quella che in Italia potremmo definire “didattica laboratoriale”, il cosiddetto metodo TEAL (Technology Enabled Active Learning) creato dal professor Peter Dourmashkin, del MIT.

"Gli studenti del Mit saranno ospitati fino al 26 gennaio da alcune famiglie albesi: Kameron Garland dalla famiglia Pitino, Grady Thomas dalla professoressa Messineo e dalla famiglia Martino. Riceveranno, inoltre, da noi una borsa di studio, grazie al contributo della Fondazione CRC", conclude il dirigente.