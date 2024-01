Stasera chiude il Colle della Maddalena per le operazioni di disgaggio valanghe

AGGIORNAMENTO DELLE ORE 19

Con una nota inviata al nostro giornale alle ore 16.44 ( qui ) l'Anas informa di aver previsto la chiusura della Strada Statale 21 a partire dalle ore 20 di questa sera, mercoledì 10 gennaio.

AGGIORNAMENTO DELLE ORE 15

Come da ordinanza del Comune di Argentera, il divieto di accesso alla statale 21 da Argentera capoluogo al confine di Stato, è previsto cCon decorrenza dalle ore 00:01 del giorno gipovedì 11 gennaio 2024 e fino al termine delle operazioni di messa in sicurezza.

L’accesso al piazzale Corpo degli Alpini è consentito a persone e mezzi motorizzati e non, al di fuori dell’area interessata dalle operazioni di bonifica ovvero dall’altezza del ponte a lato della struttura cd self service verso valle.

Ci sono oltre 40 centimetri di neve al Colle della Maddalena. E, come da prassi, scatta il piano di disgaggio delle valanghe con Daisy Bell, il sistema di esplosioni pilotate per mezzo di una speciale campana montata su un elicottero.

L'operazione di distacco artificiale avverrà nella giornata di domani, giovedì 11 gennaio. Dunque da stasera, mercoledì 10 gennaio, verrà chiusa al traffico la statale 21, da Argentera al confine di Stato verso la Francia. Una chiusura che dovrebbe essere prevista per le ore 18, ma che potrebbe anche essere anticipata in caso di forti precipitazioni.

Toccherà poi alla Commissione valanghe decidere per la riapertura al traffico del valico internazionale. Considerato che, dalla conclusione delle operazioni di disgaggio devono passare circa 24 ore, la riapertura non avverrà prima di venerdì 12 gennaio.