Oltre 30 Comuni del Cebano-Monregalese saranno chiamati alle urne per le amministrative 2024

Dovrebbero essere 172 i Comuni della provincia di Cuneo che saranno chiamati al voto nel giugno 2024 per il rinnovo delle amministrazioni comunali. L'elenco dei municipi è ancora provvisorio perché a questi si aggiungeranno altre eventuali amministrazioni i cui consigli comunali dovessero essere sciolti entro il 24 febbraio 2024.

Nell’elenco figurano quattro delle sette “sorelle” della Granda (parliamo di Alba, Bra, Fossano e Saluzzo), Comuni cioè con una popolazione superiore ai 15 mila abitanti, quelli in cui – sulla base dell’attuale normativa – è previsto il ballottaggio qualora nessuno dei candidati sindaci superi al primo turno il 50% dei consensi.

Nell'area Cebano-Monregalese sono una trentina i Comuni che eleggeranno il nuovo sindaco. Tra questi soltanto Ceva è tra quelli sopra i 5mila abitanti. Qui il sindaco uscente Vincenzo Bezzone non ha ancora sciolto del tutto le riserve, ma come ventilato lo scorso novembre sarebbe pronto a ricandidarsi per un secondo mandato.

Comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5mila abitanti: Beinette (Lorenzo Busciglio); Rocca de’ Baldi (Bruno Curti, al termine del terzo mandato); Farigliano (Ivano Airaldi); Frabosa Sottana (Adriano Bertolino); Garessio (Ferruccio Fazio); Magliano Alpi (Marco Bailo); Ormea (Giorgio Ferraris); Pianfei (Marco Turco) e Saliceto (Luciano Grignolo).

Sotto i 1.000 abitanti: Bagnasco (sindaco uscente Giuseppe Carrozzone); Battifollo (Giovanni Secondo Odasso); Briaglia (Dario Filippi che termina il primo mandato e ha già ufficializzato che non si ricandiderà); Castellino Tanaro (Andrea Canavese); Cigliè (Andriano Ferrero); Clavesana (Luigi Gallo), Lesegno (Emanuele Rizzo); Marsaglia (Franca Biglio); Monasterolo Casotto (Luca Bertone); Mombasiglio (Aldo Michelotti); Niella Tanaro (Gian Mario Mina che ha già ufficializzato la ricandidatura); Pamparato (Franco Borgna); Paroldo (Pietro Carlo Adami); Perlo (Simona Rossotti); Piozzo (Antronio Acconciaioco); Priola (Luciano Sciandra); Roburent (commissariato lo scorso settembre); Rocca Cigliè (Luigi Ferrua); Torre Mondovì (Gianrenzo Taravello) e Viola (Danilo Sonetta).