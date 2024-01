Disgaggio valanghe al Maddalena rimandato a domani: il colle resta chiuso

Nulla di fatto al colle della Maddalena, oggi 11 gennaio. Era prevista l'applicazione del piano di disgaggio delle valanghe con Daisy Bell, il sistema di esplosioni pilotate per mezzo di una speciale campana montata su un elicottero.

L'elicottero, però, non è riuscito a raggiungere la vetta del colle in quanto impossibilitato a decollare per via della fitta nebbia. Tutto rimandato a domani, quindi, nebbia permettendo, ovviamente.

Il colle, chiuso dalle 20 di ieri 10 gennaio da Argentera al Confine di Stato, è rimasto chiuso per l'intera giornata di oggi e lo sarà anche per tutta la giornata di domani, con riapertura, dopo l'ok della Commissione valanghe, non prima di sabato mattina 13 gennaio.