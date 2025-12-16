 / Viabilità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Viabilità | 16 dicembre 2025, 12:35

Dieci centimetri di neve al Colle della Maddalena: il valico riapre, ma solo per i veicoli leggeri

Permane il divieto per i mezzi sopra le 3,5 tonnellate

Dieci centimetri di neve al Colle della Maddalena: il valico riapre, ma solo per i veicoli leggeri

Anas comunica la revoca della chiusura tecnica, tra le progressive Km 53+330 (località Argentera) e Km 59+708 (Confine di Stato) per i soli veicoli leggeri. 

L'ordinanza di chiusura era stata emanata nella serata di ieri proprio in vista delle precipitazioni previste dalla notte. 

Scarso l'accumulo in alta Valle Stura - meno di 10 centimetri - tanto che si è deciso per la riapertura perché non c'è alcun rischio valanghe, che normalmente allunga i tempi di chiusura del valico, tra operazioni di disgaggio artificiale e sopralluogo della Commissione. 

Niente di tutto questo. E' nevicato pochissimo, molto meno che a Vinadio o Bersezio. Per cui si riapre, ma non per tutti: permane infatti il divieto di transito ai mezzi con massa superiore alle 3,5 tonnellate.

Barbara Simonelli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium