Dieci centimetri di neve al Colle della Maddalena: il valico riapre, ma solo per i veicoli leggeri

Anas comunica la revoca della chiusura tecnica, tra le progressive Km 53+330 (località Argentera) e Km 59+708 (Confine di Stato) per i soli veicoli leggeri.

L'ordinanza di chiusura era stata emanata nella serata di ieri proprio in vista delle precipitazioni previste dalla notte.

Scarso l'accumulo in alta Valle Stura - meno di 10 centimetri - tanto che si è deciso per la riapertura perché non c'è alcun rischio valanghe, che normalmente allunga i tempi di chiusura del valico, tra operazioni di disgaggio artificiale e sopralluogo della Commissione.

Niente di tutto questo. E' nevicato pochissimo, molto meno che a Vinadio o Bersezio. Per cui si riapre, ma non per tutti: permane infatti il divieto di transito ai mezzi con massa superiore alle 3,5 tonnellate.