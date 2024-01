L'albese Roberto Cavallo diventa un cartone animato, a tutela dell'ambiente

"Preparatevi amici... sto arrivando! Da primavera 2024 vi porterò con me nel MagiRegno degli Zampa in compagnia di Lampadino e Caramella, il primo cartone animato al mondo adatto a tutti i bambini, con o senza difficoltà sensoriali. Ci vedremo presto su Rai Yoyo, RaiPlay e Rai Radio Kids... parola del procione Bobo!".

Ad annunciarlo sui social è l'albese Roberto Cavallo, agronomo e saggista fondatore della Cooperativa Erica, tra le prime aziende in Italia ad occuparsi di rifiuti sia in termini di progettazione tecnica che di comunicazione, tra i massimi esperti italiani in materia. In virtù del suo curriculum, l'ideatore - oltre che testimonial ambientale e runner - dell'ecomaratona "Keep clean and run" è stato coinvolto da Animundi, che in collaborazione con Rai Ragazzi produce, dal 2020, il cartone animato pensato per bambini dai 2 ai 6 anni di età.

"L'idea è nata più di un anno fa, su richiesta degli autori di 'Lampadino e Caramella nel MagiRegno degli Zampa', trasmissione interessante perché, al di là dei contenuti proposti, è l'unica al mondo a proporre cartoni animati studiati per essere fruiti da tutti i bambini, anche con diversi tipi di disabilità", afferma Cavallo.

Attraverso il "Cartoon Able", infatti, un metodo innovativo al quale hanno collaborato insegnanti, educatori, psicologi e medici, il cartone è stato creato, dopo oltre 2 anni di lavoro, per essere fruibile da tutti. Tutti gli episodi hanno una voce narrante che ha la funzione di audioguida e un commento sonoro nelle parti prive di dialogo, a vantaggio di bambini ciechi o ipovedenti, sottotitoli con una sintassi specifica e traduzione in lingua dei segni italiana con attori sordi in costume che recitano in live-action inseriti in un fumetto, a vantaggio di bambini sordi, effetti sonori e musiche non invasive, tempi narrativi non troppo sostenuti, a vantaggio di bambini autistici, forme curve e accostamento studiato dei colori, che secondo recenti ricerche delle discipline neuroestetiche riducono il livello d'ansia e attivano aree del cervello legate al piacere.

"Ho trovato il progetto molto stimolante - continua Cavallo -, affiancando il team di lavoro nel confezionare soggetto e sceneggiatura, tutto con il filtro degli occhi di un bambino. Dopo quasi un anno di lavoro, nelle scorse settimane sono stato a Milano per doppiare il mio personaggio, prestando la voce e i tratti somatici al procione Bobo, che debutterà questa primavera".

La filosofia del cartone prevede come fil rouge una minaccia al MagiRegno e in ogni puntata c’è un personaggio che aiuta i due protagonisti a salvarlo. Negli anni hanno prestato la propria immagine diversi personaggi celebri, da Vladimir Luxuria a Giovanni Allevi, da Gianna Nannini a Renzo Arbore, da Amadeus ad Arturo Brachetti, da Bruno Vespa al Mago Forest, solo per citarne alcuni.