Il Politecnico e la sinergia con gli enti territoriali e le imprese locali della Granda

In questi giorni si parla molto di ciò che è emerso nei programmi di alcuni candidati a Rettore del Politecnico di Torino, in particolare del rischio che ci sia l’accentramento di tutte le attività su Torino.

Si esprime in merito l’Associazione Insieme con le parole del presidente Marcello Cavallo: "Solo pochi anni fa il territorio (cito tra gli altri le due Fondazioni CRC e CRT, Confindustria Cuneo..) ha investito importanti risorse per creare ed attrezzare il Polo decentrato di Mondovì. Punto importante per gli studenti che lo frequentano e che provengono da tutto il sud Piemonte e dalla Liguria, per le famiglie che devono sopportare minori costi per far studiare i propri figli in un momento non proprio semplice, mentre da parte delle aziende crescono le richieste di “professionalità” formate dal Politecnico".

Sul tema si fa cenno al progetto che sta prendendo forma e su cui si sta lavorando, una sinergia tra aziende locali/università/enti territoriali. Aggiunge Cavallo: "ll progetto prevede di creare un Polo di Innovazione e Ricerca che, oltre ai corsi del Politecnico ed ai laboratori della Facoltà, conta anche la presenza di Confindustria Cuneo e del Polo Regionale Agrifood. Un’iniziativa, quindi, che non prevede “solo” una sede decentrata del Poli ma qualcosa di più articolato al servizio delle imprese del nostro territorio".