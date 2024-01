Il 96° Carnevale di Saluzzo “scalda i motori”: investitura della nuova Castellana e grande veglione in maschera

96° Carnevale storico di Saluzzo, 6° "Carnevale delle due Province" in liason con il Carnevale di Rivoli (70esima edizione) e per il secondo anno con Barge: si entra nella gran baldoria carnevalesca delle tre località, le cui date, programmi e protagonisti sono stati svelati nel tardo pomeriggio di ieri venerdì 12 gennaio, nella conferenza stampa indetta dalla Fondazione Amleto Bertoni, l’ente organizzatore della manifestazione saluzzese.

Il primo grande appuntamento sarà sabato 20 gennaio alle 17 in municipio (via Macallè 9) con l’investitura ufficiale della nuova Castellana Silvia Ghione che prende il testimone da Liliana Chiapello, castellana 2023. Sarà accompagnata dall’immancabile Ciaferlin Aurelio Seimandi, dalle Damigelle Viola Blaganò e Giulia Ciccone e dai Ciaferlinot Luca Dedominici e Matteo Borghino. La neo Castellana (la 71°) ha mostra ieri il suo volto agli obbiettivi in attesa di indossare l’abito della Signora del Carnevale che anche quest’anno sarà di “Bruna Couture”, (dello show room di via Seminario a Saluzzo) offerto come da tradizione dalla Confcommercio Saluzzo e Zona.

“Quando mi hanno comunicato che ero stata scelta sono rimasta senza parole: ho provato un’emozione indescrivibile - afferma- Si tratta di un desiderio che segretamente coltivo fin da ragazza quando, per alcuni anni, ho interpretato il ruolo della maschera Gastalda di Scarnafigi, il mio paese d’origine. Ho sempre amato il Carnevale. Lo considero un’occasione di felicità e gioia per tutti e un periodo ricco di divertimento. Il fatto di viverlo da Castellana è un’enorme responsabilità, ma sono certa che grazie all’aiuto del mio Ciaferlin e di tutto il gruppo, saremo in grado di portare in giro tanto buonumore e spensieratezza. Un grande grazie va alla Fondazione Bertoni che mi permetterà di vivere questa fantastica esperienza”.

La squadra di maschere della città di Saluzzo sarà la sera di sabato 20, dalle 22, presso il Pala CRS (via Don Giacomo Soleri, 16) dove si terrà il tradizionale “Saluzzo in Sound – Veglione in Maschera Supertino” festa per i più giovani con Dj Matteo Dianti e le maschere degli Amis del Carlevè. I biglietti sono acquistabili in prevendita su xceed.me al prezzo di 10 euro (documento obbligatorio), oppure in cassa a 15 euro.

A Rivoli sabato 27 gennaio, dalle 15, presso la parrocchia San Paolo è in programma l’investitura del Conte Verde e della Contessa. A seguire corteo e rinfresco. Per maggiori informazioni sugli appuntamenti scrivere a info@fondazionebertoni.it.

Ultimo carnevale del mandato della presidente Fondazione Bertoni Carlotta Giordano: “Il 2023 è stato l’anno della ripartenza anche per il Carnevale così come siamo stati abituati a conoscerlo nella tradizione e che ha sfidato il Covid con la modalità online. Il 2024 è l’anno della consacrazione della nostra “grande” sfilata, riconosciuta come Storica dal Ministero della Cultura. Io, il segretario Romano Boglio e tutto il Cda in carica abbiamo lavorato per far arrivare a tutti un po’ di allegria e spensieratezza anche nei momenti più difficili di questo lustro, riprendendo il filo che ha visto crescere la nostra manifestazione".

Saranno 10 i carri in sfilata per una grandissima festa di piazza. Saranno ammirabili a breve nelle grandi parate cittadine, con le maschere al seguito.

Si parte sabato 3 febbraio alle 20 con la sfilata notturna del 9° Carnevale di Barge.

Il giorno dopo, domenica 4 febbraio dalle 14, sarà invece tempo della grande sfilata del 96° Carnevale Città Saluzzo. La domenica successiva, 11 febbraio alle 14, sempre a Saluzzo, la scena sarà sul colore e simpatia del 7° Carnevale degli Oratori, a cui hanno già dato adesione molte parrocchie della Diocesi, ha confermato Alberto Dellacroce; in contemporanea, a Rivoli, partirà la grande sfilata del 70° Carnevale.

Lunedì 12 febbraio, infine, spazio a due appuntamenti tradizionali: il “Ballo dei bambini” alle 15 e dalle 20 la polentata con “Gran Ballo” serale con l’orchestra di Aurelio Seimandi, entrambi presso il Pala CrSaluzzo al Foro Boario.

“Non vediamo l’ora anche quest’anno di vivere la grande baldoria che ogni anno il nostro Carnevale ci regala – conclude Francesca Neberti, assessore alle attività produttive -. Un grazie quindi alle maschere, agli organizzatori e a tutti coloro che vivranno insieme a noi questi giorni di festa”.

Gli auguri alla manifestazipone del primo cittadino Mauro Calderoni, anch'egli all'ultimo Carnevale dei suoi mandati, con il plauso per lavoro di rete e la collaborazione, a quanti: dai volontari, alle associazioni, alle scuole aiutano a portare a casa il grande risultato del Carnevale di Saluzzo.

"Buon Carnevale" da Ciaferlin Seimandi al suo settimo mandato di maschera scanzonata della città, sempre motivatissimo per il ruolo e motivatore del suo gruppo in vista dei vari appuntamenti. Le visite ad asili, ospedali, rsa, organizzate dallo storico volontario del Carnevale saluzzese Sergio Barale, la messa delle maschere domenica 4 febbraio celebrata dal vescovo Cristiano Bodo, le sfilate, la colazione di Ciaferlin con prodotti del territorio al mercato di sabato 10 febbraio, in piazza Cavour.

Un suo desiderata al quale sta lavorando: la prima "convention" delle maschere dei Carnevale delle "sette sorelle" della Granda.

Anteprima della kermesse: domenica 28 gennaio, l’inaugurazione della mostra di abiti storici delle castellane di Saluzzo dal 1952 al 2023, ammirabil nel percorso museale della ex Caserma Musso.

Tutte le informazioni sono sui siti e sui social della Fondazione Bertoni e degli enti coinvolti.