Affitto Pro e Unico Immobiliare: il valore di piattaforme che ottimizzano l’investimento in ambito immobiliare

Top Rent Srl, realtà attiva in ambito immobiliare, sotto la guida di Riccardo Biolo, si distingue con due iniziative chiave: Affitto Pro e Unico Immobiliare. Si tratta di due brand che incarnano l'essenza dell'innovazione e della personalizzazione nel settore, offrendo risposte mirate e di alta qualità alle esigenze di un mercato in costante evoluzione.

Affitto Pro: l'approccio moderno agli investimenti nelle locazioni immobiliari

Affitto Pro è il brand che si distingue nel mercato immobiliare, offrendo un servizio completo e su misura che comprende la ricerca, la selezione, la progettazione e l’eventuale ristrutturazione degli immobili, nonché la loro gestione totale. Questo approccio consente agli investitori di, eliminando la necessità di un coinvolgimento diretto in ogni fase del processo.

Il successo di Affitto Pro si fonda sulla sua capacità di ottimizzare i rendimenti, superando le classiche cifre del 3-4% e riducendo i rischi associati agli affitti a lungo termine. Concentrandosi su rendimenti più elevati, nell'ordine del 7-8% o superiori, grazie agli affitti brevi e per studenti, Affitto Pro si rivolge in particolare ai piccoli e medi investitori in cerca di un supporto professionale per minimizzare il rischio di insolvenza, proponendo un'opzione più sicura e vantaggiosa rispetto agli affitti tradizionali alle famiglie.

Con Affitto Pro, la complessità di dover interagire con molteplici professionisti del settore, come agenzie, progettisti, costruttori e property manager, viene eliminata. Questa soluzione, infatti, facilita notevolmente il processo per gli investitori, permettendo loro di beneficiare di investimenti immobiliari su misura, senza le usuali preoccupazioni gestionali.

Infatti, ogni immobile è ricercato sulla base della specifica richiesta dell’investitore, che viene analizzata tramite un metodo collaudato, che mira a massimizzare la rendita e a ridurre il carico fiscale, concentrandosi sulle zone con le migliori prospettive di crescita.

La presenza di Affitto Pro in 6 città, con piani di espansione a 12 entro il prossimo anno, riflette una crescita robusta e un'accoglienza positiva del mercato verso il modello di business proposto. Parte del gruppo Safebox, gestisce circa 400 contratti di locazione all'anno, evidenziando la fiducia e la solidità acquisita nel settore.

Unico Immobiliare: efficienza e personalizzazione nel real estate per ogni cliente

Per ciò che riguarda Unico Immobiliare , invece, si tratta di, che offre al pubblico l’opportunità di selezionare la provvigione da versare. Attraverso un processo lavorativo articolato in diverse fasi, e con la promessa di concludere le vendite entro 150 giorni, Unico Immobiliare propone pacchetti su misura, che si differenziano dalle opzioni standard delle agenzie tradizionali. L'impegno del brand è quello di fornire un, progettato per soddisfare le specifiche necessità di ogni cliente.

Infatti, per Unico Immobiliare ogni immobile è diverso e speciale, con necessità di un piano di comunicazione e marketing specifico, che ne sappia valorizzare i punti di forza, al fine di massimizzare il valore e ridurre i tempi di vendita.

Attraverso sistemi specifici come home staging, virtual home staging, rendering, campagne Facebook e Google, video, videotour ed eventi open house è possibile proporre sul mercato l’immobile nel migliore dei modi. Ne viene così data la massima visibilità, attirando un maggior numero di clienti e potendolo quindi vendere al meglio.

Leadership e innovazione: la vision di Riccardo Biolo

, alla guida di Top Rent Srl e del gruppo Safebox, si distingue come un imprenditore visionario nel settore immobiliare. Nel 2004, dopo aver ottenuto la laurea in Ingegneria Gestionale presso l'Università di Padova, ha intrapreso una carriera ricca di significative esperienze, che lo hanno portato a formulare un metodo efficace e collaudato per amministrare più di 400 stanze e appartamenti nel Nord Italia. Biolo, infine, è anche autore di diversi libri, che trattano di come gestire in maniera professionale un immobile. In questo modo, ha potuto rafforzare la propria reputazione come autorità nel settore immobiliare.