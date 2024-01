Cuneo, grande interesse per la conferenza su operazioni militari internazionali e traffico di esseri umani

“Ritengo sia importante essere attenti alle espressioni della società civile - ha commentato l’editore Nino Aragno, nella sua Villa Tornaforte di Madonna dell’Olmo, in apertura dell’incontro “Operazioni Militari Internazionali: tra protezione dei diritti umani e traffico di esseri umani" organizzato dal club Zonta Cuneo, che ha visto in qualità di relatore il dottor Marco Odello, lettore di Diritto nel Dipartimento di Legge e Criminologia all’Università di Aberystwyth (in Galles ) calamitare interesse e curiosità dei numerosi presenti.

Il docente, un riferimento internazionale sul tema, accanto alla presidente del sodalizio femminile cuneese, Bianca Marchet Fenoglio, ha illustrato le attività in cui entrano in campo risorse militari internazionali entrando poi nell'argomento del tragico fenomeno del traffico di esseri umani e della prostituzione, che per una grande percentuale coinvolgono donne e ragazze di varie età.

Nino Aragno ha elogiato lo Zonta Club Cuneo per la capacità di portare all’attenzione argomenti oggi molto attuali, d'importante interesse e utili per comprendere la realtà. L’incontro ha aperto una serie di appuntamenti programmati in questo mese a Villa Tornaforte, affascinante struttura culturale della città, con il focus sul contributo femminile in vari ambiti della società civile.