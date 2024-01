Il grazie di Bra a Sergio Dogliani, decano dei vigili del fuoco in città

Nella mattinata di oggi, martedì 16 gennaio 2024, la Giunta comunale ha ricevuto l’imprenditore braidese Sergio Dogliani nella sua veste di decano dei Vigili del Fuoco volontari della città della Zizzola che, dopo circa 39 anni di onorato servizio, lascia il suo incarico per raggiunti limiti di età. Dogliani, 61 anni, nominato nel 2022 Commendatore della Repubblica Italiana dopo essere già stato Cavaliere e Ufficiale al merito della Repubblica, ha inoltre fondato l’associazione “Amici dei pompieri” e, sempre nell’ambito del volontariato locale, prestato servizio presso la Croce Rossa Italiana.

“Ringraziamo Sergio Dogliani per il suo costante impegno a favore della città e la grande collaborazione fornita e, attraverso di lui, tutti i Vigili del Fuoco volontari in servizio a Bra per il loro fondamentale apporto”, il commento del sindaco Gianni Fogliato. (rb)