Domani a Mondovì Piazza l'ultimo saluto a Ezio Briatore, maestro ed artista

Si terranno nella Cattedrale di San Donato a Mondovì Piazza, domani, mercoledì 17 alle ore 10, le esequie dell’artista Ezio Briatore, scomparso ad 83 anni, dopo una vita dedicato all’arte, alla famiglia, alle opere sociali.

Docente puntuale e apprezzato, già consigliere comunale e assessore di Mondovì, si era formato nell’associazione Cattolica Scout Italiani, servendo poi nelle fila della Parrocchia di Piazza, come responsabile della Sala Ghislieri e dell'Azione Cattolica. Lascia la figlia Eleonora, primario della neuropsichiatra infantile del Santa Croce e Carle di Cuneo.

In sua memoria Romolo Garavagno, dell'associazione "Cordero Lanza di Montezemolo onlus" ha raccolto commenti e ricordi sulla sua opera, che vi condividiamo di seguito.

Prevalente fu l’opera grafica, sia nel disegno a china come nella xilografia, tirate con il Torchio calcografico che volle donargli il prof. Francesco Franco, per la stima che gli riservava.

Il prof. Marco Antonio Aimo, filosofo e critico d’arte scrisse, per uno dei volumi che raccolse una ampia serie di disegni e xilografie, di Briatore: “I suoi disegni non sono soltanto una fredda documentazione delle peculiarità architettoniche o decorative che abbelliscono le case di Piazza, non sono state fatte per assecondare la storia. I disegni sono autentica opera di poesia per quel misterioso legame che unisce l’artista al visitatore e, prima ancora, che consente alla sua mano di esprimere sulla pagina ciò che l’occhio vede e il cuore sente, partecipando agli altri il proprio modo di osservare la propria pacata visone del mondo”.

“I suoi disegni - il commento del pittore Imo Benelli - non risultano mai lambiccati; il tratto rimane spontaneo, portato senza pentimenti e senza ripensamenti; con rapidità ed efficacia la mano costruisce finissimi reticoli di segni, ora più infittiti, ora più radi, che danno consistenza ai volumi, alle luci, alle ombre, agli spazi. Per questo le opere sono qualcosa di più di semplici disegni:il colore, seppure materialmente assente, è tuttavia latente, tradotto in bianco e nero, secondo una esatta valutazione, dei rapporti tonali, così l’immagine si colora e si anima attingendo talvolta significati di poesia”.

IL RICORDO DEL PROF. ERNESTO BILLO'

"Sono molteplici i motivi che hanno ispirato i soggetti, le tecniche, le gamme espressive di Ezio Briatore “maestro e artista” - scrive il professor Ernesto Billò - "Ezio è stato a lungo una punta della cultura e dell’arte monregalese. Pittore, grafico, poeta in lingua e dialetto, narratore, critico e cronista. Autore di versi originali e coinvolgenti; di prose calde ed evocative ricche di dettagli, di riferimenti suscitati da un profumo, un suono, uno slogan. Ne sono scaturite rievocazioni vivide di ambienti, voci, volti, atteggiamenti, stati d’animo: e restano testimonianze di una graduale maturazione umana conquistata a caro prezzo, ma con un “di più” da donare agli altri. A cominciare dalle filastrocche, fiabe, tiritere spiritosamente illustrate e riservate ai suoi scolari e a tutti i bambini, da maestro amato qual era. E poi tanti frutti della vasta attività di disegnatore, maestro di fitte trame di segni e tratteggi, di pittore dai toni sapientemente smorzati, di paziente incisore su legno. Di stampatore di preziosi fogli in energico bianco-nero, o di versificatore, narratore, cronista d’arte attento ad evidenziare l’opera dei suoi colleghi senza mai una punta d’invidia. Fecondo il pur breve periodo in cui fu assessore comunale proprio alla Cultura; commovente il suo darsi da fare, insieme a Silvana, per “Fede e Luce” nell’alleviare e condividere le pene che la vita riserva a taluni più che ad altri (e la sua famiglia ne fu più di altri colpita). Una vita e un’attività, quelle di Briatore, che traggono verità e profondità dal tratto umano, dall’intelligenza, dal gusto, dalla cultura, dall’esperienza tecnica, ma soprattutto dal cuore e, anche, dalla sofferenza coraggiosamente e positivamente affrontata. Per questo la sua opera ha saputo parlare al cuore, e continuerà a farlo a lungo, insieme col ricordo, il rimpianto, la gratitudine che tanti gli dobbiamo, insieme con l’intera città."