Addio a Ezio Briatore, stimato insegnante e artista monregalese

Ezio Briatore in una foto del Comizio Agrario per i 150 anni di fondazione

Lutto a Mondovì per la scomparsa di Ezio Briatore, docente e apprezzato artista monregalese.

Nato nel 1940 a Montaldo Mondovì, si è spento all'età di 83 anni. Formatosi da autodidatta come artista, era conosciuto soprattutto per le sue xilografie ed acqueforti.

Sono oltre 200 le opere che ha realizzato nel corso della sua carriera, esponendo in diversi paesi della Granda.

Residente a Mondovì, nel rione di Piazza, dove lavorava, ha saputo distinguersi come incisore e pittore, ma è ricordato da moltissimi studenti di cui era stato insegnante.

"Apprendo con profondo rammarico della scomparsa del prof. Ezio Briatore - il commento del sindaco di Mondovì', Luca Robaldo - e a nome dell’intera Amministrazione porgo le mie più sentite condoglianze alla famiglia. Scrittore, incisore e insegnante, Briatore è sempre stato un fervido animatore della vita culturale monregalese, attento e sensibile alle dinamiche sociali e comunitarie della nostra città, con uno sguardo acuto e ironico sulle vicende quotidiane della “sua” Piazza. Già presidente della Cooperativa Editrice Monregalese, Briatore ha alternato nella sua vita l’arte pittorica a quella narrativa, utilizzando con sapienza la lingua italiana e quella piemontese e figurando per questo tra i componenti dello straordinario cenacolo poetico monregalese insieme, tra gli altri, a Carlo Regis, Remigio Bertolino, Carlo Dardanello e Meco Boetti. Un grave vuoto per Mondovì e per l’intero territorio, che proveremo a colmare mantenendo vivo nella quotidianità il ricordo delle sue opere e del suo ingegno".