A Piasco l’undicesima edizione di “Montagne Nostre"

La Companìa Quat Pass della Polisportiva Piaschese, in collaborazione

con la Commissione cultura del Comune e la Pro loco di Piasco, propone

l’undicesima edizione di “Montagne Nostre”.

L’evento, ormai consueto per gli amanti della montagna, si terrà nella sala polivalente di Piasco dottor Serra da giovedì a domenica, a ingresso libero.

Giovedì 18 alle 20,30 la rassegna si apre con la proiezione del film di

Sandro Gastinelli “Darreire l’ourisount”, la straordinaria avventura di

una pluriclasse alpina e del suo maestro Sergio Arneodo a Coumbouscuro.

A seguire, dibattito con gli ideatori e protagonisti del film.



Venerdì 19, stesso orario, Emanuele Degiovanni, Alberto Ferrero e Alessandro Peirano presentano la loro avventura denominata “La compagnia dell’Agnello, 3 amici in 3 giorni di viaggio sui sentieri della val Varaita da Piasco al colle dell’Agnello.

La serata proseguirà con l’intervento di Gian Luca Boetti, fotografo,

scrittore e autore, che presenterà “I grandi tour delle Alpi Occidentali” con la proiezione di immagini spettacolari dei 20 trek più belli delle Alpi dell’Ovest.



Sabato 20, sempre alle 20,30, l’ultima serata di Montagne Nostre in compagnia di due accademici del Cai, di grande spessore. Alessandro Gogna, alpinista di fama internazionale, storico dell’alpinismo, accademico e guida alpina. Protagonista e divulgatore dell’alpinismo, ha pubblicato molti libri. Attualmente si dedica alla redazione del suo “Gognablog” quotidiano online, che affronta ogni tematica relativa all’alpinismo, all’outdoor e alla conservazione dell’ambiente. Il suo intervento sarà dedicato «all’accettazione del limite per essere liberi».

Nella seconda parte della serata, Anselmo Giolitti, piaschese di nascita, anche lui accademico, ci illustrerà il recente viaggio nel “Pakistan inesplorato”, progetto nato su iniziativa di Mountain Wilderness, con il proposito di promuovere nuove tratte nella regione pakistana dello Swat, descritte in una guida, al fine di sviluppare un turismo sostenibile e rispettoso dell’ambiente.

Come appendice dell’evento, Domenica 21 alle 17, con il contributo del gruppo Cinema della Pro Loco di Piasco, proiezione del film “Utama. Le terre dimenticate”. Ingresso libero.

Durante le serate sarà possibile scoprire le prossime attività programmate dalla Compania Quat Pass per il 2024 e provvedere in loco al tesseramento, adempimento che sarà possibile effettuare anche venerdì nei locali della palestra comunale dalle 20,30 in poi.