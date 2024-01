Bitcoin incontra un supporto cruciale mentre i trader puntano al mining in vista dell’halving

Bitcoin ha registrato un ribasso significativo dell’8% questa settimana, scendendo verso il supporto chiave a $42.600.

Attualmente, la criptovaluta si sta scambiando intorno al supporto cruciale di $41.500 e dovrebbe difendere questo livello per evitare ulteriori declini al di sotto dei $40.000.

Con l'entusiasmo per l'approvazione dell'ETF Bitcoin ormai alle spalle, sembra che i trader stiano cominciando a concentrare la loro attenzione sul prossimo evento: l’halving di Bitcoin.

A soli 100 giorni dall’halving, i trader stanno cercando opportunità di profitto nel mercato che possano beneficiare direttamente dall'evento.

In particolare, Bitcoin Minetrix ($BTCMTX) sembra essere in prima linea, poiché cerca di rivoluzionare il mining basato su cloud.

Bitcoin ha ritracciato di un significativo 13% dai suoi massimi dopo l'approvazione dell'ETF Bitcoin spot da parte della SEC.

La criptovaluta era stata in una fase rialzista dal mese di ottobre, con i trader che si posizionavano in anticipo sull'evento monumentale, spingendo i prezzi fino a $45,000 prima dell'annuncio.

Dopo l'annuncio, il Bitcoin ha brevemente registrato un picco fino a $49,000, ma ha rapidamente invertito la sua tendenza rialzista e ha iniziato a scendere.

Attualmente si trova in un supporto cruciale a $41,715 e deve difendere questo livello per evitare ulteriori cali verso $40,000.

Guardando avanti, il primo supporto si attesta a $42,050, riflettendo gli alti di gennaio 2021. Subito dopo, troviamo supporto a $41,715 e $41,000.

Se la discesa dovesse continuare al di sotto di $41,000, ci sono livelli di supporto a $40,000, $39,500 (massimi di inizio giugno), $38,000 e $37,190 (minimi di marzo 2022).

Da un altro punto di vista, la resistenza si presenta inizialmente a $43,450 (media mobile a 20 giorni), seguita da $44,000, $44,750 (resistenza del 22 febbraio) e $46,000.

I trader stanno iniziando a spostare la loro attenzione verso l'ecosistema del mining in previsione del prossimo halving

La tendenza nel mercato di Bitcoin sta ora virando verso il prossimo halving dei blocchi, previsto a soli 95 giorni di distanza.

Ogni volta che si è verificato un evento del genere, ha anticipato il successivo ciclo rialzista, e i trader stanno cercando di posizionarsi in anticipo per sfruttare al massimo il sentiment rialzista.

Il prossimo halving è programmato al blocco 740,000, con la ricompensa per blocco che scenderà da 6.25 $BTC a 3.125 $BTC. Ciò comporterà un guadagno del 50% in meno per i minatori e una riduzione del flusso di nuovi Bitcoin appena coniati.

Quali progetti di mining meritano l'investimento?

Con l'attenzione ora focalizzata sul mining, i trader stanno valutando progetti legati al mining che potrebbero trarre diretto beneficio dall'evento.

In particolare, Bitcoin Minetrix ($BTCMTX) sta guadagnando slancio in previsione dell’halving dei blocchi, poiché mira a rivoluzionare il settore del cloud mining per renderlo più competitivo.

Con un concetto innovativo di stake-to-mine e una struttura di mining ben concepita, $BTXMTX potrebbe emergere come uno dei token più promettenti nel prossimo ciclo rialzista legato all’halving.

Perché piace Bitcoin Minetrix, capace di raccogliere $8,7 milioni in prevendita

Bitcoin Minetrix ($BTCMTX) continua a fare colpo dopo aver raccolto un notevole finanziamento di $8.7 milioni durante la fase di prevendita.

Il progetto si propone di rivoluzionare il settore del cloud mining attraverso un concetto innovativo chiamato "stake-to-mine", rendendo più accessibile l'estrazione di Bitcoin anche agli utenti comuni.

Il cloud mining non è una novità nel mondo delle criptovalute, consentendo agli utenti di estrarre Bitcoin senza la necessità di acquistare o gestire hardware costosi. Invece, è possibile noleggiare la potenza di calcolo da un centro di mining dedicato.

Tuttavia, le opzioni di cloud mining attuali sono spesso centralizzate, con contratti a lungo termine che penalizzano i minatori sul fronte degli guadagni.

Bitcoin Minetrix si propone di cambiare questo scenario attraverso la tokenizzazione del settore.

Gli utenti devono acquistare e bloccare i token $BTCMTX per guadagnare Mining Credits, i quali possono essere utilizzati in cambio di tempo di mining.

Poiché gli smart contract gestiscono tutte le assegnazioni degli utenti, i minatori possono essere sicuri di non rimanere a corto di guadagni. Inoltre, la tokenizzazione garantisce che i minatori mantengano il pieno controllo dei loro fondi durante l'intero processo.

Con il prossimo halving dei blocchi del bitcoin che rischia di mandare molte aziende di mining fuori gioco, Bitcoin Minetrix sta decentralizzando l'ambiente, aprendo la strada affinché chiunque possa iniziare facilmente a fare mining di criptovalute.

Coloro che sono interessati a diventare primi investitori di $BTCMTX possono acquistare il token in prevendita al prezzo di $0,0129.

Nel complesso, considerando la sua notevole raccolta di fondi, è evidente che gli investitori vedono in $BTCMTX una forza rivoluzionaria nel settore, con la possibilità di ottenere un rendimento fino a 10x l'investimento.

