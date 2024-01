Il Sottosegretario all’Agricoltura La Pietra a Valdieri incontra il territorio

Si è parlato di sovranità alimentare e foreste nella tre giorni, in provincia di Cuneo, con il senatore Giacomo Patrizio La Pietra, sottosegretario al Ministero dell’Agricoltura. Sabato 20gennaio il sottosegretario ha presenziato a Valdieri al convegno “Forestazione, caccia e pesca – la politica ascolta il territorio”, organizzato dal circolo di Borgo San Dalmazzo e Valli di Fratelli d’Italia.

Ad accoglierlo nel salone Alberto Bianco moltissimi partecipanti, in primo luogo il sindaco Guido Giordana, organizzatore del convegno, sindaci e amministratori dei Comuni limitrofi, rappresentanti delle associazioni di categoria e poi tanti agricoltori, allevatori, cacciatori e pescatori.

Molto sentite le tematiche illustrate nei dettagli al Sottosegretario, e numerosi gli interventi da parte del pubblico.

Ha aperto i lavori il sindaco Guido Giordana, che ha moderato il fitto dibattito. Egli ha ribadito la vocazione agricola del nostro territorio, e di conseguenza il necessario impegno per le grandi problematiche relative ai servizi civile e sociali, alla viabilità, alla costruzione di invasi per la irrigazione, nonché la conservazione dei boschi, gli insediamenti produttivi, il rapporto regolamentato con la fauna selvatica. Quindi l’intervento dell’on. Monica Ciaburro, componente la Commissione Agricoltura della Camera, e i saluti del coordinatore provinciale FdI William Casoni.

Sul tema della forestazione, Davide Audisio, assessore alla Montagna del Comune di Valdieri, ha illustrato la problematica della limitazione dei tempi d’intervento per l’abbattimento ed esbosco delle foreste in territori dove le zone speciali di conservazione (ZSC) e le zone di protezione speciali (ZPS) rappresentano il 98%, come nel Comune di Valdieri. Carlo Bubbio, sindaco di Sambuco, oltre a condividere la problematica descritta, ha affrontato il “problema lupo”, che preoccupa tanti allevatori che vivono e lavorano nelle Alte Valli. La questione è stata ulteriormente esaminata con gli interventi di Giovanni Fina, sindaco di Melle e dell’allevatore Marco Bassino, consigliere comunale di Borgo San Dalmazzo.

In merito al tema relativo alla caccia è intervenuto il presidente di Federcaccia Livio Salomone e per la pesca l’allevatore Marco Borroni. Il veterinario dott. Giorgio Sapino, commissario straordinario della Regione Piemonte per la peste suina africana, ha proposto un puntuale aggiornamento del fenomeno.

A conclusione dei lavori Federica Barbero Invernizzi, incaricata ai problemi del Territorio di FdI Piemonte, e Paolo Chiarenza, politico e amministratore di vecchia data, hanno raccomandato a tutti il coraggio di rivendicare in Italia e in Europa la centralità del sempre primario settore agricolo, per garantire la sovranità alimentare, la qualità del made in Italy, la tutela produttiva.

Il Sottosegretario La Pietra ha risposto puntualmente a tutti gli interventi, dimostrando ampia competenza e grande interesse alle tematiche trattate: ha richiesto maggiori delucidazioni specifiche, annotandosi e raccogliendo la documentazione fornita dai singoli intervenuti.