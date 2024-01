Saluzzo, sfide e opportunità che attendono l’agricoltura piemontese

Sala gremita, con oltre 300 partecipanti, questa mattina, per il convegno “Agricoltura in Piemonte tra sfide e opportunità”.

“Per le aziende che vogliono investire le opportunità da cogliere esistono e sono numerose: era importante approfondirle. Sono contento che oggi in tanti hanno raccolto il mio invito, segno che l’interesse è forte e che i nostri imprenditori vogliono cogliere queste occasioni per potenziare la loro attività” , ha spiegato il consigliere Demarchi nel suo intervento.

“L’agricoltura è settore primario per il nostro Paese e la nostra economia – ha detto il consigliere regionale della Lega -. Mi sta particolarmente a cuore e mi impegno da sempre, anche perché è fondamentale e trainante per l’economia piemontese, la nostra regione, e oggi si trova di fronte a trasformazioni e sfide in vista di un futuro che punta sempre più sulla sostenibilità ma anche sul confronto con realtà sempre più forti e competitive a livello mondiale”.