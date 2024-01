Il Centro Giovani Strike Up, la Biblioteca e il Comune di Ceresole d'Alba organizzano in occasione della Giornata della Memoria due incontri per tutti i ragazzi/e di scuole Medie e Superiori.

Dalle 18.30 Apericena presso il Centro Giovani.

Dalle 20.00 Proiezioni a tema presso il cinema Parrocchiale.