Mondovì, iniziano i lavori di consolidamento finanziati dal PNRR: chiude un tratto di strada San Giovanni dei Govoni

Con un impegno di spesa pari a 500mila euro finanziati dall’Unione Europea in seno al progetto denominato “PNRR: MISSIONE 2 - COMPONENTE c4 - INVESTIMENTO 2.2. Intervento di salvaguardia su infrastrutture stradali di Prima fase”, cominceranno lunedì 22 gennaio i lavori di messa in sicurezza di strada San Giovanni dei Govoni. L’intervento consisterà in particolare nella realizzazione di un muro controterra e di una sovrastante barriera di sicurezza lato canale, finalizzati a garantire un consolidamento e un allargamento della carreggiata. Al fine di consentire le apposite operazioni di cantiere, con specifica ordinanza da parte del Servizio Autonomo di Polizia Locale e Protezione Civile è stata allora disposta (dal 22 gennaio fino al termine dei lavori) la chiusura di strada San Giovanni Govoni nel tratto compreso tra il civico 46 e strada dei Curetti.

"Consapevoli degli inevitabili disagi arrecati - il commento del sindaco con delega alle Frazioni, Luca Robaldo, e dell’assessore ai Lavori Pubblici, Gabriele Campora - siamo estremamente felici di riuscire finalmente a dare seguito alle tante segnalazioni giunteci da parte dei residenti. Le operazioni di consolidamento pianificate agevoleranno la circolazione stradale e garantiranno una maggior sicurezza infrastrutturale. Grazie agli uffici comunali e ai progettisti incaricati, prosegue quindi il nostro impegno amministrativo in favore della messa in sicurezza dell’intero territorio, dal concentrico cittadino alle aree frazionali".