Scolmatore a Piana Gallo, finiti i lavori del primo lotto

Un primo tassello di un'opera importante per la sicurezza ambientale e delle persone: si stanno ultimando i lavori del primo lotto dello scolmatore al Gallo, in zona Parea, per una spesa di oltre un milione di euro.

Il sindaco Gianfranco Garau spiega lo stato dei lavori: "Abbiamo realizzato la lamina di contenimento, effettuato la piantumazione degli alberi in collaborazione con l'associazione Trifolau di Alba: è stato realizzato anche il canale a monte del bacino di contenimento dell'acqua che si collegherà al secondo lotto. Un'altra parte del primo lotto prevedeva il rifacimento e l'allargamento del canale sotterraneo davanti all'azienda Sebaste, il cui diametro era troppo piccolo e provocava una strozzatura a imbuto. Ora dovremo trovare i fondi per portare avanti il secondo lotto".