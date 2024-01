Cuneo, la Polizia locale recupera otto opere d'arte di proprietà del Comune

Ammonta a otto opere d’arte, tra dipinti e stampe d’epoca, il totale della refurtiva sequestrata recentemente dal Comando di Polizia Locale, sotto la direzione della Procura della Repubblica. I beni, di proprietà comunale, erano stati sottratti alcuni mesi fa in una delle sedi municipali da parte di un operatore esterno, impegnato in attività di pulizia dei locali.



Il recupero è stato reso possibile grazie ad approfondite e attente indagini condotte dal Nucleo di Polizia Giudiziaria: alcuni dipinti sono stati individuati nelle mani di ignari possessori che li avevano, nel frattempo, acquistati in buona fede.



Le opere sono state riconsegnate nei giorni scorsi all’Amministrazione comunale ed è stato deferito all’Autorità Giudiziaria l’autore dei furti, poi condannato dal Tribunale di Cuneo alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e 220 euro di multa (pena sostituita con l'obbligo di effettuare 1082 ore di lavoro di pubblica utilità).



"Ringraziamo il Comando e soprattutto il Nucleo di Polizia Giudiziaria – dichiarano la sindaca Patrizia Manassero e Cristina Clerico, assessora alla Cultura e alla Polizia Locale - per il prezioso lavoro di indagine e recupero delle opere sottratte tra cui, in particolare, il dipinto 'Cuneo brucia ancora' di Dario Treves, donato al Comune in passato e di importante valore simbolico per la città e per quello che rappresenta a livello storico".