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Cronaca | 14 marzo 2026, 19:35

Due incidenti nel pomeriggio sulle strade della Granda: feriti a Racconigi e Alba

Nessuno è grave. Un’auto fuori strada in via Casalgrasso e uno scontro tra vetture davanti alla caserma dei Vigili del Fuoco. Intervento del 118 e dei pompieri

Immagine archivio

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Due incidenti stradali si sono verificati nel pomeriggio di oggi, sabato 14 marzo, sulle strade della provincia di Cuneo, a Racconigi e Alba. In entrambi i casi si registrano persone ferite, ma fortunatamente senza conseguenze gravi.

Il primo episodio è avvenuto intorno alle 15.40 ad Alba, in via Michele Coppino, proprio davanti alla caserma dei Vigili del Fuoco. In questo caso si è trattato di uno scontro tra due autovetture. Una persona è rimasta ferita in modo non grave ed è stata soccorsa dal 118, che l’ha trasportata per accertamenti all’ospedale Michele e Pietro Ferrero di Verduno.

Un secondo incidente si è verificato verso le 17.35 a Racconigi, in via Casalgrasso, dove un’autovettura è uscita autonomamente di strada per cause ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con la squadra di Racconigi, oltre al personale sanitario del 118 con ambulanza e operatori. Nell’incidente sono rimaste ferite due persone, che sono state affidate alle cure dei sanitari e successivamente trasportate in ospedale. Le loro condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero serie.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dei due sinistri.

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