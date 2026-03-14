Atto vandalico al palco di Collisioni ad Alba: sabotato il generatore prima del concerto dei Modena City Ramblers

Un atto vandalico contro il Circo di Collisioni è stato denunciato dagli organizzatori del festival nella giornata di oggi, sabato 14 marzo ad Alba, poche ore prima del concerto in programma in serata con i Modena City Ramblers.

A rendere noto l’episodio sono stati gli stessi organizzatori attraverso un post pubblicato sui social, nel quale raccontano quanto accaduto. Secondo quanto riportato, alcuni sconosciuti avrebbero manomesso il generatore che alimenta il palco, tagliando cavi e tentando di intervenire sul motore. Non solo: sarebbe stato anche imbrattato l’ingresso della struttura, con l’obiettivo – secondo gli organizzatori – di impedire lo svolgimento dell’evento.

“Gruppi di sconosciuti che vogliono male al Circo di Collisioni hanno manomesso il generatore del palco tagliando cavi e cercando di manomettere il motore oltre a imbrattare l’ingresso al chiaro scopo di non permettere lo svolgimento del concerto di stasera con i Modena City Ramblers”, si legge nel messaggio diffuso online.

Nonostante il gesto, lo staff del festival assicura che il concerto non è in discussione. I tecnici sono infatti già al lavoro per riparare i danni e permettere il regolare svolgimento della serata. “Ma niente paura. Siamo già al lavoro per riparare ai danni subiti”, scrivono gli organizzatori.

Nel post viene anche espresso sconcerto per l’accaduto, con una riflessione sul senso di un gesto ritenuto incomprensibile: “Perché prendersela in modo così violento e insensato con chi prova a organizzare qualcosa in questa città? Se non piace un concerto non sarebbe sufficiente non venire? E permettere a tutti gli altri di godersi questa magnifica serata?”.

Il Circo di Collisioni rappresenta uno degli spazi culturali più attivi ad Alba e nelle Langhe, con concerti ed eventi che richiamano pubblico da tutto il territorio.