Al Politema di Bra nuovo appuntamento con "Visionaria": quattro performance per riflettere su noi stessi

Torna a Bra l’appuntamento con "Visionaria", azioni di drammaturgia contemporanea di Monica Secco organizzate con il patrocinio del Comune. Dopo l’evento tenutosi a palazzo Mathis lo scorso ottobre, il prossimo sabato 10 febbraio al Politeama arriva "Luce".

"Si tratta di una ricerca artistica sulla luce come quell’energia invisibile benefica che trasforma tutte le cose", spiegano gli organizzatori. "Tre artiste di fama internazionale nell'ambito della danza contemporanea e della danza d'autore (Monica Secco, Nicoletta Cabassi, Francesca Cola), esplorano il tema della luce, quello spiraglio a cui tendiamo in una vita che si articola in maniera circolare tra Eros e Thanatos, la pulsione dell'amore e quella della distruzione". Ecco maggiori dettagli sulle diverse performance che si susseguiranno:

In " Le tracce di Eros e Thanatos", Secco, insieme al performer e danzatore di tango argentino Ruggero Meirone, propone un incontro tra il tango argentino e la danza d'autore, tra teatrodanza e arte del gesto che si avvia da un ascolto di strati, equilibri e intrecci, nuove forme e nuovi dialoghi.

In "Like a stray dog", Cabassi riflette sul significato di "appartenere" e di essere "umanamente" randagi. Con "Preghiera", vedremo invece il corpo della danzatrice Francesca Cola attraversare il flusso di movimento con una sequenza ripetuta di gesti che si distendono nel tempo e nello spazio generando una traccia che andrà a comporre un disegno geometrico ispirato ai rosoni occidentali. Chiuderà la serata "Primo strato d’amore", con cui Monica e le danzatrici Chiara D’Ingeo e Martina D’Oro porteranno in scena il carico emotivo delle relazioni umane e la possibilità di viverne le implicazioni con autenticità, coraggio e complicità.

Appuntamento alle 21. Costo biglietto: 15€. Prenotazioni a: info@artemovimento.org / 334 91 38 721 / 011 84 74 51