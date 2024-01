Legge Bavaglio, i giornalisti piemontesi manifestano sotto la Prefettura di Torino

Manifestazione sotto la Prefettura per i giornalisti piemontesi che, così come nel resto d'Italia con la regia della Federazione nazionale stampa italiana, hanno voluto protestare contro il testo di legge ribattezzato ddl Costa e presentato da Enrico Costa (Azione). Una proposta ribattezzata "legge Bavaglio" da chi vi si oppone, perché andrebbe a limitare la possibilità di raccontare i casi di cronaca vietando la pubblicazione - complete o anche solo in parte - delle ordinanze cautelari , fino al termine dell'udienza parlamentare.

"Un diritto - prosegue - che non riguarda solo i giornalisti, ma è un diritto dell’opinione pubblica essere informata in maniera tempestiva su fatti rilevanti. Non c’è dubbio che ci sono dei principi come quello della presunzione di innocenza che devono essere tutelati e non c’è dubbio che in passato ci sono stati degli errori da parte del mondo dell’informazione, ma un conto è stabilire il diritto da parte delle persone a non essere condannati sulle pagine dei giornali, altro è fare da sordina su fatti importanti e rilevanti che verrebbero conosciuti dai cittadini solo in maniera tardiva".