Morì dopo gastroscopia a Verduno: il gip riapre inchiesta per omicidio colposo

Sembrava un caso chiuso destinato all'archiviazione, e invece il giudice per le indagini preliminari ha deciso di riaprire l'inchiesta per omicidio colposo.

La vicenda è quella di Therese Scharr, 74 anni, trovata senza vita da una delle due figlie nella sua casa di Alba, il 7 luglio 2022. La donna, il giorno prima di morire, era stata sottoposta a una gastroscopia all'ospedale di Verduno.

L'autopsia, richiesta dalle figlie, e ordinata dalla Procura della Repubblica di Asti, fu realizzata dal medico Moreno Bertoni. La causa della morte sarebbe stata un'emorragia causata da una malattia rara. La Procura astigiana aveva così chiesto l'archiviazione del fascicolo aperto contro ignoti.

Una tesi che non ha però convinto la famiglia, che con l'assistenza dell'avvocato Silvia Merlino ha deciso di contestare la decisione. Nella contro-consulenza proposta dal medico legale Rita Celli il decesso sarebbe avvenuto "a causa di una serie di lesioni alla parete duodenale". Secondo l'accertamento, riferisce ora la legale, la gastroscopia "non sarebbe stata eseguita in maniera adeguata" e chi maneggiò lo strumento avrebbe provocato "gravi ferite agli organi".

"Le lesioni sono molto evidenti dalle fotografie e non hanno trovato una spiegazione nella valutazione del consulente del pubblico ministero che ha parlato di una malattia rara. Peccato che Therese Scharr non sapesse di averla e che non le avesse provocato sintomi", le parole dell'avvocato della famiglia, Silvia Merlino.

Il gip Federico Belli ha quindi deciso di non procedere all'archiviazione, e anzi di fissare un incidente probatorio con la nomina di un perito super partes. Al termine deciderà se archiviare o procedere all'imputazione coatta.