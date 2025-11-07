 / Cronaca

Cronaca | 07 novembre 2025, 12:15

Il cappellano del Toro Don Riccardo Robella è in gravi condizioni dopo un incidente stradale: rientrava da Mondovì

La notizia ha scosso parecchio il mondo del tifo granata: numerosi i messaggi social a sostegno del sacerdote

Don Riccardo Robella in una foto di repertorio

Don Riccardo Robella, anche conosciuto come il cappellano del Toro, è ricoverato in gravi condizioni al Cto di Torino. 

Il 53enne ex parroco di Nichelino è rimasto coinvolto in un incidente stradale sull'autostrada Torino-Savona, nei pressi di Carmagnola. Era di ritorno da Mondovì dove ha partecipato ad un incontro al Club Tifosi del Toro.

Don Riccardo è intubato, ha un trauma cranico, uno toracico ed un grave trauma vertebrale che ha richiesto una delicata operazione.

La prognosi è riservata.

La notizia ha scosso parecchio il mondo del tifo granata: numerosi i messaggi social a sostegno del sacerdote.

