Il cappellano del Toro Don Riccardo Robella è in gravi condizioni dopo un incidente stradale: rientrava da Mondovì

Don Riccardo Robella, anche conosciuto come il cappellano del Toro, è ricoverato in gravi condizioni al Cto di Torino.

Il 53enne ex parroco di Nichelino è rimasto coinvolto in un incidente stradale sull'autostrada Torino-Savona, nei pressi di Carmagnola. Era di ritorno da Mondovì dove ha partecipato ad un incontro al Club Tifosi del Toro.

Don Riccardo è intubato, ha un trauma cranico, uno toracico ed un grave trauma vertebrale che ha richiesto una delicata operazione.

La prognosi è riservata.

La notizia ha scosso parecchio il mondo del tifo granata: numerosi i messaggi social a sostegno del sacerdote.