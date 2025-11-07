Rapina di Grinzane, difensori del gioielliere Mario Roggero chiedono la ricusazione dei giudici d’appello

La Cassazione deciderà il 2 dicembre sulla richiesta di ricusare i giudici d'appello di Torino avanzata da Mario Roggero, ma questo non ferma il processo davanti agli stessi giudici messi in discussione.

E' il 'cortocircuito' che vede protagonista il gioielliere condannato dal Tribunale di Asti a 17 anni di carcere per l’omicidio volontario di due rapinatori - Giuseppe Mazzarino e Andrea Spinelli - che avevano assaltato il suo negozio a Grinzane Cavour il 28 aprile 2021.

La difesa dell'imputato, rappresentata dall'avvocato Stefano Marcolini e dall'analista processuale Sergio Novani, ha presentato ricorso sostenendo che in un precedente provvedimento di sequestro i giudici d’appello hanno fatto dichiarazioni con le quali avrebbero sostanzialmente anticipato la colpevolezza dell'imputato.

Una tesi di cui si discuterà in un’udienza fissata per il prossimo 2 dicembre davanti alla prima sezione della Corte di Cassazione.

Prima, però, resta fissata il 12 novembre l’udienza del processo d’appello davanti agli stessi giudici che tre settimane dopo potrebbero essere ricusati. (Afe/Adnkronos)

