Numerosi riconoscimenti per le allieve di "Danza Move" di Saluzzo al “Dance Project-genio creativo 2024”

Le allieve della Scuola di danza Move- divertirsi ballando di Saluzzo hanno ottenuto numerosi riconoscimenti durante l'evento “Dance Project- genio creativo 2024” tenutosi presso il Teatro Toselli di Cuneo il 5 gennaio 2024.

Durante i workshop mattutini i giudici hanno assegnato borse di studio alle allieve meritevoli. In particolare Ramon Agnelli, ballerino presso l'Opera di Roma e partecipante al programma “Amici” di Maria de Filippi, ha assegnato tre borse di studio presso l'Accademia Ucraina di balletto di Milano a: Sabrina Foglio, Francesca Ghigo e Matilde Perlo che sono state premiate anche durante la rassegna nella categoria assoli, passo a due e gruppi.

I premi per la partecipazione alla rassegna coreografica non sono mancati per le soliste alla prima esperienza, nella categoria danza classica a Mia Anselmo e Laura Chiara Lungo, a cui sono state assegnate due borse di studio per approfondire lo studio della danza durante campus e stage estivi.

Borse di studio anche ai corsi elementare classico con la coreografia “Indovina chi?”e al corso avanzato con “Brandeburghese”.

Vincitrici anche nella categoria gruppi il corso elementare di moderno con la coreografia “Parte di voi” e il corso avanzato con la coreografia “Countdown”.

A premiare, oltre a Ramon Agnelli, una giuria di eccezione composta dai maestri Oliviero Bifulco, Denise Fimiano e Lino Speranza.

I premi sono finalizzati ad approfondire lo studio e ad accedere a concorsi e stage a prezzo agevolato. Un'opportunità in più di crescita per le allieve della nostra scuola.

Congratulazioni alle allieve e agli insegnanti dalle Direttrici della scuola Daniela Barbero e Alice Cravero.