Abbandono rifiuti a Borgo San Dalmazzo: otto casi casi negli ultimi venti giorni

Viste le segnalazioni dei residenti, a Borgo San Dalmazzo sono stati intensificati i controlli della polizia municipale in tema di abbandono dei rifiuti.

Sono state circa trenta le infrazioni rilevate, di cui solo otto negli ultimi venti giorni.

“È un tema su cui abbiamo chiesto di dedicare molte energie agli uffici della polizia municipale e dell'ufficio Ambiente – commenta la prima cittadina Roberta Robbione -. Chiediamo la massima collaborazione anche delle cittadine e dei cittadini. È fondamentale mantenere un comportamento corretto per mantenere il decoro urbano, raccogliere le deiezioni canine e segnalare situazioni di incuria. Le sanzioni e i controlli sono aumentati, ma soprattutto è importante aumentare la cura del bene comune per avere una città pulita che rappresenti un ottimo biglietto da visita per i turisti e un ottimo luogo in cui vivere”.

Le violazioni più frequenti: conferimento dei rifiuti senza differenziare in modo corretto e conferimento dei rifiuti al di fuori degli appositi contenitori o in modo difforme da quello previsto dal regolamento (ovvero per esempio plastica o misto nel contenitore dell'organico). E in questo caso la sanzione è di 200 euro.

Comportamenti che spesso coesistono perchè chi conferisce al di fuori degli appositi contenitori in genere non differenzia.